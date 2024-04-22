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電影「消失的她」原型 時隔5年重返泰國墜崖地 一度掩面落淚

世界新聞網／輯
泰國孕婦墜崖案當事人王暖暖重返事發地，一度激動到掩面落淚。（取材自南方都市報）
泰國孕婦墜崖案當事人王暖暖重返事發地，一度激動到掩面落淚。（取材自南方都市報）

電影「消失的她」原型、泰國孕婦墜崖案當事人王暖暖（化名）20日重返事發地，向5年前在墜崖案中向其提供過幫忙的公園工作人員表示感謝並送上禮物，一度激動到掩面落淚。

2019年，懷孕3個月的王暖暖在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，被丈夫推落34米高的懸崖，幸被遊客發現才救回一命。她的故事被改編成電影「消失的她」，由朱一龍、倪妮、文詠珊領銜主演。

南方都市報報導，案發十個月後的2020年3月25日，王暖暖曾講述其墜崖始末及康復治療的心路歷程。 「我沒辦法忘記這件事情，有時白天想得多了，晚上就會做惡夢。」據其介紹，她與俞姓丈夫2017年7月15日結婚，之前她一直以為雙方只是在曼谷朋友聚會上偶然相識，後來才得知俞男在國內欠了賭債，早已打聽過她。

電影「消失的她」原型、泰國孕婦墜崖案當事人王暖暖（化名）重返事發地，向5年前在墜...
電影「消失的她」原型、泰國孕婦墜崖案當事人王暖暖（化名）重返事發地，向5年前在墜崖案中向其提供過幫忙的公園工作人員表示感謝並送上禮物。（取材自南方都市報）

「結婚以後，他開始跟我講他有一些債務讓我幫他還。最後一次是懷孕前，他有一筆幾百萬的債務，我說可以幫你還一半，剩下的你要通過自己的勞動去把債務還掉。」王暖暖說。

2023年，經泰國最高法院審理，三審判決被告俞男有期徒刑33年4個月。該案共經歷了三次判決，本次為終審判決，而此前該案曾在二審時被改判。

王暖暖將自己墜崖被救的經驗定義為「更生」，她表示，「過去的經驗讓我更加珍惜生活。我還有萬里路要行，我要起勁賺錢，重新生活，我要輔助和我有同樣經驗的人，我還有不少事情想要實現。」

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