糧商勾結駐庫員 2年盜賣河北糧倉近萬噸糧 牟利2500萬

河北秦皇島市一座糧倉近萬噸糧食憑空消失。(央視截圖)

河北秦皇島市一座糧倉近日被曝，於2023年6月曾向警方報案，稱糧庫近萬噸糧食憑空消失。警方調查發現，糧商與糧庫的駐庫員勾結，在糧車入庫時做手腳，一車多記、虛假入庫；到了後期，「缺錢就拉出去賣一點」，將糧食擅自出庫，非法獲利2500餘萬元人民幣(約345萬美元)。目前，幾名涉案人員均涉嫌合約詐欺 罪與竊盜罪，並被移交起訴。

央視新聞客戶端報導，位於秦皇島市山海關區的一個糧庫，共有糧倉十餘座。2020年，河北省一家大型糧企租用了這裡的四座糧庫用於糧食儲備。

而在2022年一次例行檢查中，這家糧企卻發現存放於糧庫內的玉米虧庫近1萬噸。專案小組初步調查發現，報案糧企與一位郭姓商人進行貿易合作已有兩年，如今發現糧食虧庫，報案糧企懷疑與郭某有關。

秦皇島市公安局山海關分局經濟犯罪偵查大隊民警李超表示，糧企一般會派「駐庫員」到糧庫所在地，負責監理糧食的入出庫及安全儲備工作。雖然管理方式略有不同，但糧食入出庫的流程基本一致。在穀物過磅處，監視器設備會即時記錄車牌號，確保入出庫的為同一台車，這些情況也會自動輸入系統。

在訪視過程中，有糧庫的工作人員向警方反映，商人郭某在糧食入庫的環節，有一些反常規的操作。

民警李超指出，經調查，他們（商人郭某）進糧食這個車走了一趟之後，然後沒有把滿載的糧食入庫，而是在院內循環反覆地過磅，並且在過磅的過程中有一些特殊的手段，包括司機上下車，包括車上多站一個人，甚至是往正在秤重的電子磅上搬運大石塊。

警方隨後又找到了幾名曾為郭某打工的工作人員，其中一名曾受雇於郭某。負責統計報表、後勤保障的侯某供稱，其每天都要向郭老闆報送兩份表格，這兩份表格的內容，一份是每天運糧車出入庫的真實的數據，還有一份就是每天向大型糧企系統報送的數據。

除此之外，警方還發現，郭某一邊扮演上游公司向糧企供糧，一邊扮演下游公司從糧食企處買糧。於是這張表格上就有了實際入庫與出庫的數據，以及上報系統的數據。

而郭某雇用的另外兩名員工趙某和張某，也承認了在入庫環節存在一車循環過磅、協助這家糧企派駐到涉案糧庫的駐庫員勾某調整過磅系統等情況。

綜合全案證據，警方於2023年7月對糧商郭某，駐庫員勾某，三名工作人員侯某、趙某、張某以涉嫌合約詐欺罪刑事拘留。