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「中國最年輕富豪」王澤龍資本斂財術 遭罰1.33億

中國新聞組╱綜合報導
2017年，王澤龍以35億元人民幣財富躋身胡潤百富榜（界面新聞資料圖）
2017年，王澤龍以35億元人民幣財富躋身胡潤百富榜（界面新聞資料圖）

中核鈦白實際控制人王澤龍近日因定增融券套利違法獲利6063.8萬元（人民幣，下同）遭證監會合計罰沒1.33億元，引發關注。據報導，王澤龍10年來靠著「資本斂財術」，其財富值到2021年暴漲至180億元，較其2017年躋身胡潤百富榜的35億元財富漲了四倍多。隨著其斂財術被監管部門識破，曾是「中國最年輕富豪」王澤龍，其財富已大幅縮水。

界面新聞報導，1996年7月出生的王澤龍，在他剛滿21歲那年就以35億元財富，躋身胡潤百富榜，成為「中國最年輕億萬富豪」，曾在2015年斥資超14億元投資龍佰集團，並淨賺超13億元，被資本市場所熟知；如今他的「資本騰挪術」恐怕沒辦法再玩下去了，近日，身為中核鈦白實際控制人的王澤龍遭中國證監會立案調查，證監會對其下發「行政處罰事先告知書」。

據證監會調查，王澤龍通過衍生品交易安排，實質參與非公開發行，並以市價融券賣出，提前鎖定與非公開發行股票折扣價之間的價差收益，變相規避限售期規定。此外，王澤龍作為中核鈦白實際控制人，在中核鈦白2023年非公開發行股票過程中，隱瞞其通過一系列交易安排實際參與非公開發行的情況，導致中核鈦白非公開發行A股股票相關發行情況報告書存在虛假記載，相關行為構成違法違規情形。

中信中證資本管理有限公司(簡稱中信中證)等證券公司，為王澤龍違反限制性規定轉讓股票行為制定套利方案、搭建交易架構、提供槓桿資金支持等。

證監會擬決定給予警告，沒收違法所得7753.2萬元。綜合下來，王澤龍此次違法獲利6063.8萬元，遭合計罰款7250萬元，合計遭證監會罰沒1.33億元。

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