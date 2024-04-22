廣東迎「百年一遇」洪水 威脅數百萬人 韶關、清遠淹村重災

救援人員21日在廣東清遠英德市浛洸鎮開展救助。(新華社)

廣東全省連日暴雨 ，珠江流域北江預計出現近「百年一遇」洪水 ，數百萬人受威脅。其中，清遠、韶關等地多個鎮、村整體受淹，交通、通訊、電力、用水中斷，傷亡不明。官方目前尚未公布死傷情況。

●旅客滯留火車上十餘小時

受暴雨影響，多個航班取消，其中，廣州白雲國際機場至昨天下午4時已取消552趟航班，深圳機場動態取消航班超120架次，珠海機場取消共 91 班航機；另有逾百班列車停運，廣鐵有近萬名旅客出行受阻，有旅客滯留火車上十餘小時。

廣東地區連日出現大範圍強降雨，綜合報導，珠江流域共有44條河流發生超警洪水，超警幅度0.01-7.04米，其中北江發生2024年第2號洪水，據氣象水文部門預測北江水位將繼續上漲，估計今晚8時石角水文站將達到每秒1.95萬立方米洪峰流量，接近「百年一遇」。

水利部已將針對廣東省的洪水防禦應急響應提升至三級。據南方電網廣東電網，全省因暴雨停電116萬戶，近八成用戶已恢復供電。清遠、英德等多地宣布今天停課。

綜合報導，廣東地區自18日起就降下暴雨到大暴雨，不少地區暴雨成災，北江等多條河流發生超警洪水，山洪和地質災害多發，部分城鎮局部地區出現內澇。清遠英德北江邊多個村莊被淹，水位甚至達到二樓約四米高。從網上影片顯示，清遠市道路變成河流，有私家車被沖走。

韶關尤其嚴重，江灣鎮多處山泥傾瀉致六條村多棟樓房被土石掩埋，當地300多名救援隊員只能徒步進入，江灣鎮昨恢復通訊，搶救工作仍進行中，傷亡不明。韶關翁源縣河水漫過部分農田和房屋，截至20日下午，全縣已轉移人員2111人。韶關始興縣部分道路塌方，多條路面、橋面漫水，有街道及房屋浸水，險情頻發。目前全省已有1534名受困群眾被救出。

暴雨也衝擊廣東等地交通。據極目新聞報導，受廣鐵對途經韶關境內普速列車繼續採取停運和折返運行措施影響，不少列車均在韶關境內折返。從湖南長沙前往廣州進貨服裝的李女士（化姓）說，因暴雨導致列車停運，她在火車上滯留了十幾個小時最後仍折返。據郴州廣播電視台報導，估計有近萬名旅客出行受阻。

廣東韶關暴雨多處淹水，民眾冒雨前行。一名大叔在水中推電動車前行，積水已經沒過脖子。(視頻截圖)

●積水淹脖 男子淡定推車

不過雨災中仍有民眾堅持「乘風破浪而行」。20日，在韶關暴雨過後，哪怕積水已淹沒脖子，仍有男子毫不畏懼，依舊在水中淡定地推著電動車 前行，面對路人好奇詢問還稱自己的電動車是「防水的，水會出來的」；還有一名大媽也在路上騎著電動車，畫面宛如另類「衝浪」。