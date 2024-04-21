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中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國新聞組／北京21日電
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

德國近日在查緝人口走私集團時發現，其中一個集團大規模出售德國居留證，特別是向中國人出售。這些多達數百名的中國富人，藉著向涉嫌販運人口的集團支付3萬到36萬歐元(約3.2萬到38.6萬美元)不等的費用，換取德國永久居留許可，以享有德國「世界一流的醫療系統」和最好的教育。

法廣報導，德國本周開始大規模搜查走私集團，目前已拘留數十名嫌犯，並扣留大量證據。德國檢察官亨德里克‧蒂默(Hendrik Timmer)表示，突擊搜查的目標是38名嫌犯以及147名被販運者，如果算上後來帶來的家人，大約有350人，其中大部分是中國公民。這些偷渡客為了獲得德國的永久居留許可，被販運者向嫌疑人支付了3萬至36萬歐元。

德國檢方稱，目前這些被販運者下落不明，可能還待在原籍國，也可能在德國有長期住所，其中一間涉嫌公寓還是康斯坦茨(Konstanz)附近的一所菁英寄宿學校，「王室孩子也在那裡上學」。

蒂默說，人口販子以獲得德國公民身分、享受完善醫療和教育招攬生意，這些客戶大多財力雄厚，想在德國投資公司或房地產，「也許有人想在歐洲度過退休時光」。而這些，人口走私集團都提供代辦服務，包括設立虛假公司、為所謂的住宅提供資金以及虛構工資，這些客戶也必須付出高額的諮詢費。

德國檢方表示，這些犯罪集團偽裝成律師事務所，將富有的外國人偷渡進德國的行為已經持續了好幾年。

報導指，如果被偷渡者被發現，其偽造的居留許可將失效；但只要他們被列為被告並且刑事訴訟仍在進行中，會暫停驅逐出境流程。

德國 偷渡客 刑事訴訟

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