鐵飯碗生鏽？美媒：中國進「降薪時代」 公務員提前退休止損

儘管公務員傳出降薪，每年「國考」還是讓許多中國年輕人擠破頭。圖為2024年度「國考」開考，考生進場準備參加考試。（新華社）

美媒報導稱，中國地方財政負資產情況嚴重，政府財政遇到「改革開放」40年來最嚴重問題，多地因此傳出實施公務員大幅度降薪，藉此彌補龐大的財政漏洞情況。有公務員被減薪超過一倍，有人被逼不得不提前退休止損，卻遇上新政策反而致退休金 被削減近三成，公務員情緒大受影響，但財政問題似仍未解套。

據自由亞洲電台報導，中國各地自去年起即接二連三傳出事業單位員工被降薪和取消福利 。北京、上海及揚州等地近期再傳因政府財政補貼減少，導致退休教師、醫師等政府事業單位員工的收入嚴重下降，網民熱議中國是否進入了「全民降薪」時代。

報導引述居住於廣州和昆明兩地的許紅說，她的胞妹擔任中學教師，去年的績效工資被停發，薪水被削減五成左右：「我妹妹她們是事業單位的老師。她一年的績效工資都不發了。她告訴我工資比2018年減少了45%，她跟我說，現在（年薪）20萬（人民幣，下同）都不到。我妹妹帶高三，又是班主任。2018年，她拿到近40萬元年薪。」

去年8月前後，北京、上海等大城市政府事業編制人員也開始被減薪，據人民網等報導，北京同仁醫院醫師8月工資即大幅縮水，績效獎金和夜班費降幅達50%。多位醫務人員及相關專家分析，近年醫院虧損是導致醫師降薪主要原因；此外，由於防疫 等工作量增加，基層醫院要購買日常防疫所需要的防護設備等，支出又增加了。

徐紅說，派出所有一名警察後悔未在去年退休，導致今年的退休金被大幅度削減。「警察行業年滿50多歲，工作年限達30年以上就可提前申請退休。有一個派出所警察2022年就符合這個政策，但他想再幹一年，屆時退休工資可以多領1000元，亦即9000多元至1萬元。結果他多幹一年，退休只能拿到5000多元。為此，我師弟老去諷刺他偷雞不成蝕把米。」

廣州一網民說，他母親是當地某高校退休教師，每月退休金約8000元。最近接到學校退休辦公室通知，退休金8000元降至4500元，而9000元退休金被降至5000元。

成都一街道辦事處負責人周女士表示，面對不斷下降的薪水，她的許多公務員朋友選擇提前退休，因為這樣退休金不會減少：「這幾年我過得很艱難辛苦，所以我50歲就退休，放棄了55歲以幹部身分退休，按照流程，我6月份可以拿到退休金，每月可領到4000至5000元左右，最少也可拿3000元。」

直轄市天津一事業單位退休教師顏女士說，據她了解，天津、南京、大連等地的警察被降薪兩成：「老百姓眼中的『鐵飯碗』、『金飯碗』現在開始降薪了，這不是發生在一個地方。」