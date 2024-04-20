湖南9歲童跳樓 父：兒1周被罰13次 死前被罰抄詞1萬遍

據男童父親提供監控稱，男童在跳樓輕生前猶豫了很久。（視頻截圖）

近日有網民爆料稱，湖南一名9歲男童從7樓跳樓自殺身亡，引發網民關注。該男童晨晨（化名）的父親指控，孩子是因長期被老師體罰致恐懼學習、情緒崩潰，寧死都不願意去學校讀書，最後選擇跳樓輕生。他並稱孩子一周被罰13次，還曾被罰抄寫1萬遍，想查看校內監控卻被校長阻止。目前當地教育局 已介入調查，學校及老師尚未對此回應。

據維度新聞報導，晨晨的父親楊先生說，晨晨今年9歲，就讀湖南省岳陽市平江縣簡青芙蓉學校。4月15日一早，妻子送晨晨到住宅樓下，但晨晨並未直接去學校，而是獨自返回樓內坐電梯到7樓後來到樓頂。事後通過監控畫面發現，晨晨在樓頂徘徊了許久，最終選擇跳樓自殺。

15日晚，楊先生來到學校查看了事發前一周的監控視頻，發現晨晨在一周內被罰13次，包括打手和罰站。當他想繼續查看監控時，被校長阻止。

楊先生表示，晨晨由於平日裡作業完成不夠及時，幾乎每天都會被老師打手。還曾經被罰抄寫「分級」一詞一萬遍，從去年抄到今年還沒有抄完。「那天是周一（4月15日），他不敢去學校，（孩子）是長期被老師體罰，害怕，恐懼學習，心理承受不了，所以他寧願選擇去死都不願意讀書。」

男童父親稱孩子曾被老師罰寫「分級」二字一萬遍。（視頻截圖）

18日晚21時19分，平江縣教育局微信 公眾號發布情況說明稱，目前事故原因正在詳細深入調查，相關善後處置工作正依法依規進行。警方、簡青芙蓉學校校長，以及晨晨的班主任都尚未對此回應。

「我現在主要有兩個訴求，第一訴求繼續看完監控，第二訴求對老師的變態懲罰做出刑事處罰就可以了。」楊先生表示。

男童父親稱兒子被老師每周處罰13次。（視頻截圖）

晨晨的遭遇引發網民關注，尤其是網傳他跳樓前在7樓頂徘徊許久的監控視頻，看得許多網民心碎了，紛紛質疑究竟是多大的體罰壓力，讓這個孩子寧可選擇死亡不敢到學校讀書：「如果真是這樣，那就是活活被逼死的」「體罰，要追責」。

也有不少網民認為家長也應擔責：「長期？當家長的都知道了還不處理？」「孩子出事了，就都是老師學校的錯了，家長沒問題？」「家長溝通不及時關心不夠，老師的經常體罰抄寫一萬遍太不人道了！」有網民則認為「罰寫一萬遍太誇張」，待調查結果出來後再做評論：「等子彈飛一會兒」。