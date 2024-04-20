北京半馬→伴馬 中國紀錄保持者何杰涉假 冠軍遭撤

北京半程馬拉松組委會19日發布公告，取消中國選手何杰以及三名外籍選手的比賽成績。圖為外籍選手降速回望。（視頻截圖）

蒙牛2024北京國際長跑節「北京半程馬拉松 」14日爆出冠軍造假爭議，網友紛酸「半馬變伴馬」。北京半程馬拉松組委會19日發布調查結果，取消冠軍何杰、亞軍比基拉、凱特 爾、馬納蓋四人比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金。

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本報系聯合報報導，中國馬拉松全國紀錄保持者何杰14日參與北京半程馬松比賽，以一秒之差，從落後到反超贏過三位非裔選手。現場影片顯示，三名外籍選手有「保送」何杰奪冠之嫌。

賽後外籍選手之一馬納蓋特告訴BBC非洲體育記者，本次共有四名簽約運動員來幫助何杰打破中國半程馬拉松紀錄。他說：「我不是來競爭的，這對我來說不是一場競爭性比賽。」

北京半程馬拉松當日即組成專案調查小組，分析比賽過程和相關單位。其中「北京市體育競賽管理和交流中心」及體育管理公司「中奧路跑」為比賽承辦單位，乳業集團「蒙牛」為賽事冠名贊助單位，體育運品公司「特步」為賽事贊助商和賽事合作夥伴，參與賽事籌辦。

依據規定，除了參賽者自行報名，賽事單位可以特別邀請運動員和配速員，配速員若未經批准，不得以特邀運動員身分參賽。

報告指出，本次賽事經特步推薦，中奧路跑邀請28位國內外運動員以特邀運動員的身分參賽，其中包括何杰和四名外籍配速員，特步在報名時並未對配速員進行明確標注，導致中奧路跑將其報名資格列為特邀運動員。

非洲選手用揮手示意，要何杰到左側位置，好讓他可以更加方便的第一個衝過終點，之後還伸手攔住隊友，示意讓何杰先跑。（視頻截圖）

比賽當日，四名外籍配速員身穿特邀運動員參賽號碼牌參賽，同時作為何杰的配速員領跑，其中一位配速員在四公里處自行退賽，另外三名領跑至終點前兩公里，最後何杰以1小時3分44秒獲得男子組冠軍。

報告總結，北京體育局責令取消本次中奧路跑賽事籌辦資格、特步公司合作夥伴資格，並收回何杰、馬納蓋特、比基拉和凱特的比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金，並向中國田徑協會備案。

何杰在3月24日無錫馬拉松暨巴黎奧運 會馬拉松選拔賽上，以2小時6分57秒締造中國男子馬拉松全國紀錄，當時媒體皆稱何杰有望取得2024年巴黎奧運馬拉松的參賽資格。他在此次北京半程馬拉松賽後曾於粉絲群表示，不需要這個冠軍來證明自己，謝謝大家對他一如既往地支持。

特步19日亦發表聲明，「由於相關工作人員在報名過程中失誤，未標示其配速員身分，導致他們以特邀選手身分參賽，出現身分與行為的差異。對簽約運動員的表現和結果啟發爭議，對廣大跑友及消費者表示誠摯的歉意。」

大公報報導，中國田徑協會相關負責人19日回應稱，中國田協將從制度規範入手，進一步加強路跑賽事監管、指導和服務等工作，規範路跑賽事商業化競爭，並督促各級監管單位和賽事組委會汲取經驗教訓、提升責任意識、強化制度落實、規範流程標準，確保賽事健康發展。

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