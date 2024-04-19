接連「闢謠」美使館和俄官媒帖文 美媒：微博唯獨不打假中國官媒

微博在去年8月推出了「附註」功能。示意圖。（路透）

中國最大社交媒體平台之一「微博 」去年8月首次推出以事實查核為主的「附註」功能，以治理假訊息。不過據美媒報導，包括美國駐華使館甚至俄羅斯 媒體在官微的帖文都曾遭微博掛上了「附註」，但中國官方帳號一些爭議文章從未遭到「闢謠」，意味著微博仍掌握著所謂「謠言」的決定權，這個事實查核功能似乎仍受到限制。

美國之音報導，自從俄羅斯對烏克蘭2022年開始入侵以來，中國的社媒上常常可見來自俄羅斯或是親俄的假訊息。比如4月初，一則假訊息稱烏克蘭總統澤倫斯基悄悄從英國國王手中以2000萬英鎊購買了一座宮殿，用途不明。這則訊息被多個頗具影響力的帳號轉發，包括俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯RT」的微博帳號。

然而，不到20個小時，今日俄羅斯的這篇貼文就被微博貼上了一條事實查核說明，指出該消息來源的網站一個星期前才註冊，擁有者不明，可信度十分存疑。而像微博所做的針對俄羅斯官媒的公開反駁並不多見。這項事實查核的背後是微博新推出的「附註」功能。

報導認為，微博在決定核查什麼樣的帖文上嘗試表現出中立，受到「闢謠」的帳號包括了俄羅斯官媒、美國大使館 以及粉絲數眾多的自媒體博主，其中不乏民族主義「愛國大V」 。然而，中國政府經營的帳號或是官方推廣的敘事幾乎未曾遭到核查與反駁。此外，「微博附註」也多次被當作重申北京立場的工具。

報導引述未具名的中國網路審查專家指出，微博審核人員是最終決定什麼樣的「附註」可以出現在帖文邊的一方，這意味著這個事實核查的自由度受到了大量限制。

微博的「附註」功能目的是「為進一步加強對站內爭議內容的正向引導及對不實資訊的有效治理」。據微博公告，「附註」功能目前只開放給部分經過了身分認證或是信用分數高的用戶。就在微博推出此功能的一個月前，管理中國網路內容的網路資訊辦公室曾發布針對自媒體帳號的通知，要求各平台加強對他們言論的管控。

自從今年以來，美國駐華大使館在微博上的帳號至少三次被添加了「附註」。這些「附註」所針對的貼文都是美國政府對於中國的有關政策的聲明。而「附註」內容皆是對美國說法的反駁，並重申北京的立場。

比如，1月，美國大使館發表了一份國務卿布林肯對中國等國宗教壓迫狀況表達擔憂的聲明下出現了兩條「附註」，一條指控布林肯的聲明「罔顧事實」，另一條列出了美國這幾年間的宗教仇恨犯罪數據。

2月，美國大使館發表美國國務院的聲明稱17家中國企業遭制裁或被列入美國商務部實體清單，因其支持俄羅斯國防工業部門和其戰爭投入。該帖下的「附註」引用了中國外交部發言人毛寧的在一場記者會上的回應，強調中國不會藉機漁利，並表示將維護中企權益。

上個月，在中國與菲律賓在南海出些摩擦後，美國大使館發布一份國務院譴責中國阻撓菲律賓船隻航行的聲明，並呼籲北京遵守國際仲裁庭2016年有關兩國爭議海域的裁決。帖文下的「附註」則稱，中國沒有簽署聯合國海洋法公約有關爭端解決的任擇決議書，因此無需遵守國際仲裁庭的判決。該「附註」也指責美國「在中國以及全球社群媒體蓄意散佈假訊息，損毀中國國家形象」。

報導引述曾在微博擔任審查員的中國數位時代編輯劉力朋指出，儘管各類言論似乎都會是「附註」的目標，但中國官方帳號發布內容或是官方推廣的宣傳是不會遭到「闢謠」的，例如美國在烏克蘭進行生物病毒實驗這樣受到官方轉發的俄羅斯假訊息。微博依然掌握著什麼能被「闢謠」，甚麼不能被「闢謠」的決定權。