179員工被警帶走 湖南「催收巨頭」轉型走陽光化討債路線

永雄集團曾是中國「催收巨頭」，圖為公司資料圖。（取材自每日經濟新聞）

在中國催收業負有盛名、曾赴紐交所上市未果的湖南永雄資產管理集團有限公司（下稱「永雄集團」）近日在微信 公眾號發布公開信，指出集團去年以來遭遇的危機，自曝179名員工被安徽警方帶走，並宣布未來將不再從事具體催收業務。

濟南日報新媒體「新黃河」報導，4月17日是永雄集團成立10周年。公開信稱，2023年，永雄集團遭遇了成立以來最嚴峻的危機。從4月開始，安徽多地警方相繼介入永雄集團衛成公司吉首分公司、集團懷化分公司、湘潭分公司和邵陽分公司調查，將近200名員工強行帶往安徽並採取刑事強制措施，同時凍結永雄集團4800餘萬元（人民幣，下同）資金，限制集團公司創辦人及部分主管出境，導致集團上下人心惶惶，經營難以為繼。

今年4月4日永雄集團發布的告全體員工書顯示，安徽警方共將179名員工強制帶往安徽，並分別採取監視居住、取保候審、刑事拘留、逮捕等刑事強制措施。目前，共有三名員工因涉嫌尋覓滋事罪被批捕。

目前，湖南永雄資產管理集團宣布恢復公眾號運營，擬更名為「催收衛士」，並表示近期和未來10年要做「三件事」。

永雄集團稱，將繼續持續支持四家分公司涉案員工依法維權，直到將四家分公司涉案員工全部解救出來為止。同時，全面啟動策略轉型。未來永雄集團將不再從事具體催收業務，而將徹底轉型為一家幫助催收行業及催收企業發展的科技服務型企業，全力助推催收行業陽光化、職業化、法治化、智能化發展，為催收業界健康永續發展建言獻策，甚至為催收企業提供全方位的顧問諮詢服務並協助優秀催收企業上市。

報導指出，沉寂了近一年的永雄集團，今年4月4日清明節將去年發布過的「告全體員工書」重新發布。此後，陸續發布了12篇文章，圍繞著債務催收的合法性、軟暴力、尋薦滋事、犯罪集團、刑事責任、司法實務問題進行討論。

據報導，湖南永雄資產管理集團創辦人譚曼是法學博士，他試圖用法律來為永雄正名。此舉再次遭到質疑。有人認為，永雄集團非但不知悔改，還一而再地向執法機關公開叫板。

截至發稿，永雄集團官網已無法打開，微信公眾號也不再提示24小時客服電話。

每日經濟新聞報導，湖南永雄資產管理集團有限公司成立於2014年4月，集團總部位於湖南長沙，分公司遍布中國20多座城市，在信用卡 、消費金融等個人信貸不良資產管理、科技研發等多領域發展。