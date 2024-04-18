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2緬甸妙齡女千里迢迢到江西想嫁土豪 翻車後卻被喊「留下來」

中國新聞組／北京18日電
兩名緬甸籍女子因涉嫌非法居留被廣豐區公安局依法拘留審查。（取材自觀察者網）
兩名緬甸籍女子因涉嫌非法居留被廣豐區公安局依法拘留審查。（取材自觀察者網）

中國「光棍」出國找老婆消息日前才占據新聞版面，近日中國媒體報導，有兩名緬甸籍年輕女子千里迢迢到江西，想要嫁給土豪，卻因涉嫌非法居留被拘。中國網友對此討論熱烈，多數人呼籲「讓她們留下來吧。」

觀察者網報導，據江西省上饒市廣豐區公安局微信公眾號「廣豐公安」消息，4月11日，江西廣豐洋口派出所在摸排中發現，有兩名20多歲的外籍女子在洋口一出租屋內相親。

警方立即對兩人進行核查，發現兩名女子均為緬甸籍，居留時間已超出證件有效期限，隨即將二人帶回公安機關進行調查。

經查，外籍女子設某（音譯）和馬某（音譯）聽朋友介紹江西廣豐生活品質高，便想到廣豐來相親嫁給土豪。就在3月底從雲南攜邊境通行證入境，隨後搭乘貨車抵達廣豐洋口，後在朋友的幫助下，在洋口租了一間房子進行相親。

但二人在證件到期情況下，未依規定出境，也未辦理證件延期手續，仍持原證件居住在廣豐區，其行為涉嫌非法居留。

目前，外籍女子設某（音譯）和馬某（音譯）因涉嫌非法居留被廣豐區公安局依法拘留審查，案件還在進一步辦理中。

相關新聞在微博熱傳，有中國網友寫道：「我們都三千萬光棍了，這麼大的社會問題不想辦法解決，拘留人家幹什麼。」「既然來都來了，趕出去也不太合適，看看能不能把她們留下來，但想嫁富豪就不要想了，找個平常人家過日子吧。」

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