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一句「不含尼泊爾」 保險公司拒救援 復旦生登珠峰客死他鄉

中國新聞組／北京17日電
魯文保險單的電子檔上顯示，保障區域不含尼泊爾。（取材自微博）
魯文保險單的電子檔上顯示，保障區域不含尼泊爾。（取材自微博）

26歲的復旦大學研究生魯文2月3日出發去尼泊爾珠峰地區旅行，2月11日下午在回程的路上，出現了高反，他用頭上的信號燈發送了求救信號後，癱軟在路邊；一群在酒店休息的驢友前去救援；12日夜晚他狀況急轉直下，驢友黃先生求助保險公司，美亞公司以「保險保障區域不含尼泊爾」拒絕救援，讓他客死異鄉。

紅星新聞報導，魯文出發前給父親魯懷敏發了一條微信：「爸你放心，旅遊保險也買好了。」一併發來的，還有一張魯文在支付寶上購買的「美亞樂悠閒亞洲旅行險（亞洲升級計畫）」的保險單截圖。當魯文坐在飛往尼泊爾的飛機上時，這份保單的電子檔才發送至魯文的手機，「保障區域」一欄赫然寫著「亞洲（除尼泊爾）」。

報導指出，參與救援與照顧魯文的黃先生表示，12日當天有幾個要下山的驢友，大家兵分幾路尋找訊號，聯絡保險公司；幾經周折，黃先生與保險公司取得聯繫，「當對方回覆，根據魯文的護照號碼查詢，他所購買的產品當中，並不包含尼泊爾的救援時，我都懵了。」

魯文父親得知兒子狀況，想自自費找直升機救援，因聽不懂英文手足無措，後來好不容易直升機在13日下午4時29分同意起飛，卻因魯文所在的區域已經起無法降落，只能返航次日再來。當地時間2月14日零點30分左右，魯文停止了呼吸，15日早上7時30分，直升機抵達飯店，將魯文的遺體運下了山。

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