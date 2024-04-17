京半馬變「伴馬」 奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「兔子」

中國選手何杰（左二）14日在北京馬拉松比賽中。(中新社)

2024北京半程馬拉松 賽日前落幕，由中國選手何杰奪冠，卻掀起三名非洲選手「保送」、「讓賽」爭議。其中一名非洲選手賽後對媒體稱，自己只是「兔子」、「去那裡不是為了參賽」，引起輿論譁然。北京半程馬拉松組委會表示，已成立專項調查組調查。而此次北京半馬的合作夥伴、中國體育品牌「特步」則因這起涉假事件重挫股價。據悉，何杰也是特步簽約運動員。

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香港 文匯報報導，在上述比賽過程中，何杰與三名非洲選手組成了領跑集團，四人全程保持領先。但在衝刺階段，直播鏡頭捕捉到了不尋常的一幕：非洲選手在終點線前放慢速度，似乎為何杰指引衝刺跑道。最終，何杰以微弱優勢奪冠，而三名非洲選手緊隨其後，成績僅相差一秒，這引發外界對於比賽公平性的質疑。

賽後，中國記協第一時間發聲：「在媒體直播中、眾目睽睽下，北京半程馬拉松比賽結果引發廣泛質疑…」中國記協呼籲，期待相關部門，盡快就北京半馬熱點事件回應公眾關切。

15日晚，北京半程馬拉松組委會發布公告稱，已成立專項調查組正在開展調查，調查處理結果將及時向社會公布。

BBC中文網報導，賽後，肯亞選手姆南加 特（Willy Mnangat）說，他們三個人是（何杰的）領跑員（pacemaker，也叫「配速員」，俗稱「兔子」)。

姆南加特表示，有四名簽約運動員來幫助他（何杰）打破中國半程馬拉松紀錄，即1小時2分33秒，其中一人沒有完成比賽。何杰以1分03分44秒的成績與世界紀錄失之交臂，領先三人一秒，三人並列第二。

「我去那裡不是為了參賽，」姆南加特說，「對我來說，這不是一場競爭激烈的比賽。」

姆南加特還說，「我不知道為什麼他們把我的名字寫在胸前的號碼牌上，而不是把我標記為配速員」、「我的工作是設定配速以及幫助他獲勝，但不幸的是，他沒有達到打破全國紀錄的目標。」

據報導，中國體育品牌特步贊助了這項賽事，並在此前與何杰簽約。針對涉嫌「操縱比賽」該品牌向澎湃新聞表示，「目前情況還在確認與多方調查核實中，後續有進一步的信息會第一時間進行溝通」。港媒報導，港股「特步國際」昨天一度跌超6%，收市跌5.47%。

世界田聯在發給BBC體育頻道的一份聲明中表示，「我們注意到了上周末在網上流傳的北京半程馬拉松比賽的視頻，並了解到相關地方當局目前正在進行調查」、「在我們這項運動中誠信是世界田聯的首要考量，而調查仍在進行中，我們無法提供進一步的評論。」