輿論籲邯鄲埋屍案「殺人償命」 最高法：近日4未成年犯 判10至15年

網傳行凶者相片。(視頻截圖)

近期，已滿12歲、不滿14歲未成年人殺人、重傷害犯罪追究刑事責任的討論，引發廣泛關注。其中，河北邯鄲三初中生殺人埋屍案震驚社會，輿論籲「殺人償命」，但兇嫌皆未成年，如何究責受矚。據最高法院消息，目前，法院共審結此類案件四宗涉及四人，犯罪人年齡在12至13歲之間，因殺人、嚴重傷害犯罪被判處10至15年徒刑。

河北省人民檢察院上月10日通報，邯鄲市肥鄉區王姓初一學生被殺害，被害人遺體被埋在蔬菜大棚裡，臉部被硬物打得面目全非。隔天警方逮捕涉案的三未成年罪嫌，檢察機關高度重視，依法提前介入公安機關的偵辦。後來河北檢察機關依法逐層級報最高人民檢察院，經裁定可追究三嫌刑事責任。

依據「中華人 民共和國刑法」第17條第3款規定，滿12歲不滿14歲犯故意殺人等情節惡劣重罪，經最高人民檢察院核准追訴，應當負刑責。

這是一個月內，中國第二起不滿14歲未成年人犯罪被核准追訴的案件，此前甘肅 13歲男子殺害鄰家8歲女童的命案，則是中國最高人民檢察院依法核准追訴的首例。

中國之聲報導，最高法強調，審判既要成為對失足未成年人懲戒處罰的公堂，又應作為挽救教育的課堂。處罰上堅持「寬容但不縱容」，對於主觀惡性深、危害嚴重、特別是屢教不改的，該懲處的依法懲處，發揮警示教育作用，還被害人以公平，示社會以公道。在審理婚姻家事、侵權等案件時，要注重強化監護責任和教育引導工作，引導父母依法履行監護職責。應盡快改變對低齡未成年人專門矯正機構力量薄弱的局面，加快專門學校建設，逐步推動建立獨立的少年司法系統，讓實施了嚴重危害社會行為但尚未構成刑事犯罪的未成年人得到應有的矯正教育。

中國2021年將刑事責任最低年齡由14歲下調為12歲，即12歲以上的少年就需要承擔刑事責任。最高法院公布了涉婦女兒童案件情況，稱近三年來，未成年人違法犯罪數量總體呈上升趨勢，2021年至2023年，人民法院共審結未成年人犯罪案件7萬3178件，判處未成年人罪犯9萬8426人，占同期全部刑事犯罪的2%至2.5%。

針對未成年人犯罪問題，最高法院強調處罰上堅持「寬容但不縱容」，對於主觀惡性深、危害嚴重、特別是屢教不改的，該懲處的依法懲處，發揮警示教育作用，還被害人以公平，示社會以公道。