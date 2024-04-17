房企又爆雷 時代中國在港遭清盤呈請 涉資8.3億人民幣

房企「時代中國」公告，於4月15日接到恒生銀行有限公司提出的清盤呈請。（取材自微博）

中國房企危機再添一樁。有「廣州舊改之王」稱號的時代中國控股宣布，恒生銀行向香港 高等法院提出一份針對公司的清盤呈請，內容指稱涉及金額分別達1.73億美元及7.31億港元（兩者合計約人民幣8.3億元、1.1億美元）的公司財務責任。香港高等法院已將首次聆訊日期定為7月3日。

有業界人士分析，「清盤潮」或許也是中國房企逐漸實現風險出清的必經過程。近期已有世茂集團、德信中國、大發地產等房企被金融機構提出清盤聲請。

新京報報導，時代中國董事會表示，清盤呈請並不代表公司其他股東的利益，且可能損害公司的價值，將尋求法律手段堅決反對呈請，並採取一切必要行動以維護合法權益。

時代中國稱，公司擬繼續積極與境外債權人就重整計畫進行溝通及合作，目的是盡快向市場公布相關條款。同時，公司將力求與呈請人保持積極良好的溝通，並秉持對其他債權人公平的原則，就盡快達成友好解決方案與呈請人磋商。

據悉，恒生銀行15日向香港高等法院遞交清盤呈請，指控時代中國控股未能履行其財務責任。而時代中國控股方面在公告中表示，儘管面臨此次清盤呈請，但公司目前運作正常，並未受到實質影響。

時代中國控股近年來一直在努力推動境外債務重整工作。財聯社指出，時代控股在中國境內債有12檔，規模人民幣113.1億元(約15.6億美元)，均已完成展期。

媒體「金融界」報導，從時代中國控股發展歷程可見，該公司曾以「千億房企」的身分在市場上風光一時。然而，隨市場環境的變化和政策調整的衝擊，時代中國控股的業績逐年下滑。

時代中國控股3月27日最新業績公告顯示，2023年公司營收210億元，年減14%；年度虧損43億元，年減54.5%；股東應占核心淨虧損46億元，年減53.1%。營收減少的主要原因是已交付的物業銷售均較2022年減少。