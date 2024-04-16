預售屋交付 中國房企缺口4兆元 何立峰赴爛尾樓重災區鄭州

中國國務院副總理何立峰表示，要全力保障在建房地產項目按時保質交付，促進房地產市場平穩健康發展。（路透）

美國投行高盛近日發布報告指出，中國民營房企在交付預售屋方面仍面臨約4兆元（人民幣，下同，約5526億美元）資金缺口，截至3月底，來自銀行的信貸支持總額僅4690億元。報告稱，中國房地產 危機仍在持續，去年官方推出的房地產放寬措施對新樓市場影響正逐步消退。值此之際，國務院副總理何立峰赴爛尾樓重災區鄭州調研，稱要健全合規房地產項目「白名單」制度，「能進盡進」。

本報系聯合報報導，彭博引述報告稱，中國房地產行業尚未達到該行預期的L型路徑的底部。因為許多跟蹤房地產行業的指標持續惡化，開發商融資 狀況捉襟見肘。同時，與先前的主要房地產周期相比，這次政策行動力度「似乎相當小」。

為改善上述情況，高盛報告建議，中國官方須改善開發商的融資條件，將住屋需求恢復到正常水平，並致力於緩解房地產建設的萎縮。

各地爛尾樓狀況持續存在，損害不少民眾權益。為保證建設項目能持續，防範風險，官方去年下旬推出房企項目「白名單」融資支持。據住建部數據，截至3月31日，各地推送的「白名單」項目中，1247個項目已獲得貸款 發放1554億元。

不過白名單制度實行一段時間以來，有房企反應資金給得太慢。

被視為中共總書記習近平經濟智囊的國務院副總理何立峰13日至14日到鄭州調研房地產工作。

據新華社報導，何立峰強調，要加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，對符合「白名單」要求的合規房地產項目，要積極給予資金支持，做到「應貸盡貸」，保障項目按時建成交付，切實保障購房人的合法權益，穩定預期，促進房地產市場平穩健康發展。

何立峰說，中國房地產市場供需關係已發生重大變化，要加速建構房地產發展新模式，抓好保障性住宅、城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施「三大工程」建設，抓緊解決城市房地產融資協調機制落實的「堵點卡點」，加強在建工程監管，保障專案融資，確保建設品質及按時交付。要健全合規房地產項目「白名單」制度，「能進盡進」。

他表示，對納入「白名單」的項目，金融機構要優化貸款核准發放流程，加快放款速度，支持工程建設完工。對暫不符合「白名單」要求的項目，抓緊拿出有針對性的解決方案。對開發貸款和預售房款，要優化帳戶管理和資金監管，確保封閉運行，嚴防違規挪用。