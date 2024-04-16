我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

萬科：流動性承壓有解 高層非外傳出國不回、限制出境

記者賴錦宏／綜合報導
萬科坦承，當前遭遇階段性經營性困難，流動性短期承壓。（路透）
萬科坦承，當前遭遇階段性經營性困難，流動性短期承壓。（路透）

中國地產商萬科表示，已制定方案以應對階段性經營性困難、流動性短期承壓，目前集團管理層境外公務出行正常進行，沒有外傳「出國不回」、限制出境的問題。

綜合彭博與和澎湃新聞報導，萬科在投資者關係活動上坦承，當前遇到了階段性經營性困難，流動性短期承壓，但公司已制定一籃子穩定經營和降低負債的方案，能妥善化解這些階段性壓力。

根據萬科公布的活動紀錄表內容，萬科稱，公司將首先立足自救，立足自身能力和資源自我化解風險，對所有在手業務會重新打開和檢視，並制定針對性方案，會用足目前有的各類融資工具化解當前危機，已經積極調集各線力量，以用好用足中央推出的一系列有利於行業化解風險的政策性融資工具。期間萬科得到了金融機構的理解、支持、指導和幫助。

萬科表示，萬科有信心，今明兩年的債務規模將下降人民幣1000億元(約138億美元)，債務風險獲得實質性化解。萬科承諾，萬科集團所有項目，將保證按時高品質交付。

針對煙台合作方日前的舉報，萬科回應指出，煙台舉報方就萬科挪用資金問題於2023年向煙台公安機關報案並被受理。煙台公安機關經過三個月調查取證後，已於2023年11月作出決定不予立案。

另有傳聞「萬科領導蔡平、王潤川出國不歸，導致萬科所有集團副總裁及以上級別，目前都被邊控了」，證券時報網報導，萬科指出，集團管理層境外公務出行正常進行，集團總裁祝九勝14日剛從香港考察項目回來，集團聯席總裁朱保全14日中午飛往日本進行業務考察。

萬科說，其中原華中區域首席合夥人蔡平，孩子在美國出生，現在到了接受教育的階段，需要家庭陪伴。其於2023年提出辭職並獲得公司同意；原總部協同中心牽頭合夥人王潤川，因前往香港深造提出離職，目前人常住深圳。

另據大公報報導，外電引述消息人士指，萬科準備了約1300億元的資產包作為抵押，尋求銀行的新貸款

香港 融資 貸款

上一則

嫌兒子花138元剪髮太貴 媽殺價24元不成 竟翻臉走人

下一則

預售屋交付 中國房企缺口4兆元 何立峰赴爛尾樓重災區鄭州

延伸閱讀

英外相卡麥隆：香港基本法23條立法恐違國際人權法

英外相卡麥隆：香港基本法23條立法恐違國際人權法
香港特首李家超：危害國安活動仍持續襲港 不能好了傷口忘了痛

香港特首李家超：危害國安活動仍持續襲港 不能好了傷口忘了痛
中國地產商萬科坦承「經營困難」 否認高層逃出國：到美國陪孩子

中國地產商萬科坦承「經營困難」 否認高層逃出國：到美國陪孩子
一次下調3等級 萬科史坦普信評降至「垃圾級」

一次下調3等級 萬科史坦普信評降至「垃圾級」

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
北京半程馬拉松出現原本領先的3名非洲選手疑似「護送」何杰的情況，引發放水質疑，網友諷稱半程馬拉松變「伴程」馬拉松。(擷自YouTube)

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

2024-04-14 14:00
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家