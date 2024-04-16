萬科：流動性承壓有解 高層非外傳出國不回、限制出境

萬科坦承，當前遭遇階段性經營性困難，流動性短期承壓。（路透）

中國地產商萬科表示，已制定方案以應對階段性經營性困難、流動性短期承壓，目前集團管理層境外公務出行正常進行，沒有外傳「出國不回」、限制出境的問題。

綜合彭博與和澎湃新聞報導，萬科在投資者關係活動上坦承，當前遇到了階段性經營性困難，流動性短期承壓，但公司已制定一籃子穩定經營和降低負債的方案，能妥善化解這些階段性壓力。

根據萬科公布的活動紀錄表內容，萬科稱，公司將首先立足自救，立足自身能力和資源自我化解風險，對所有在手業務會重新打開和檢視，並制定針對性方案，會用足目前有的各類融資 工具化解當前危機，已經積極調集各線力量，以用好用足中央推出的一系列有利於行業化解風險的政策性融資工具。期間萬科得到了金融機構的理解、支持、指導和幫助。

萬科表示，萬科有信心，今明兩年的債務規模將下降人民幣1000億元(約138億美元)，債務風險獲得實質性化解。萬科承諾，萬科集團所有項目，將保證按時高品質交付。

針對煙台合作方日前的舉報，萬科回應指出，煙台舉報方就萬科挪用資金問題於2023年向煙台公安機關報案並被受理。煙台公安機關經過三個月調查取證後，已於2023年11月作出決定不予立案。

另有傳聞「萬科領導蔡平、王潤川出國不歸，導致萬科所有集團副總裁及以上級別，目前都被邊控了」，證券時報網報導，萬科指出，集團管理層境外公務出行正常進行，集團總裁祝九勝14日剛從香港 考察項目回來，集團聯席總裁朱保全14日中午飛往日本進行業務考察。

萬科說，其中原華中區域首席合夥人蔡平，孩子在美國出生，現在到了接受教育的階段，需要家庭陪伴。其於2023年提出辭職並獲得公司同意；原總部協同中心牽頭合夥人王潤川，因前往香港深造提出離職，目前人常住深圳。

另據大公報報導，外電引述消息人士指，萬科準備了約1300億元的資產包作為抵押，尋求銀行的新貸款 。