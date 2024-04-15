現實版「楚門的世界」 中偷拍黑鏈1人控制18萬攝像頭

生活中監控攝像頭無所不在；示意圖。（取材自潮新聞／視覺中國圖）

北京市朝陽區人民法院近日通報近五年審結的網路犯罪案件辦理情況，其中一起「窺私」案例不禁讓人後背發涼。巫某侵入某品牌攝像頭的用戶名和密碼數據庫，控制了其架設在多個場所的攝像頭，向客戶收取68元（人民幣，下同）至688元不等會員費，提供客戶實時監控畫面；被其侵入控制的攝像頭超過18萬個，監控場所包括醫院、家庭甚至實驗室等。

來源：YouTube

「你在橋上看風景，無數雙眼睛可能正在盯著你……。」法治日報報導，北京市朝陽區人民法院近日發布「網絡犯罪案件審判白皮書（2019-2023年度）」，其中一被告人巫某在推廣自己的App 時所使用的網頁宣傳語，明白提到「家庭攝像頭破解，看最真實的畫面，滿足你的偷窺欲望……」。

圖為一排攝像頭橫跨雙向車道，密密麻麻。示意圖。（取材自中國青年網）

據了解，2018年4月，巫某通過反編譯軟件獲取了某品牌攝像頭的用戶名和密碼數據庫，並委託他人搭建了某App網站，將上述數據庫置於App中，通過指令調取數據庫裡的用戶名和密碼，實現入侵並控制目標攝像頭。

服務器ECS鏡像文件顯示，巫某某控制的攝像頭超過18萬個，場所涵蓋醫院、家庭、養老院 、實驗室等，宣傳「足不出戶看世界」向「客戶」收取68元至688元不等的會員費並提供實時監控畫面。

巫某指出，他為了吸引用戶，專門建了一個QQ群，用戶會將監控中錄製的片段發在群中分享。

朝陽法院審理認為，巫某對他人計算機信息系統實施非法控制，情節特別嚴重，其行為已構成非法控制計算機信息系統罪，對其判處有期徒刑五年，罰金10萬元，並追繳其違法所得80多萬元予以沒收。

通過攝像頭窺探、販賣個人隱私，此前早有不少案例。從私家車內的行車記錄儀被盜，到公共場所攝像頭被「黑」；從家用攝像頭被入侵，再到用戶手機攝像頭被遠程打開……，現實版「楚門的世界」頻頻上演，而且已形成一條完整的黑色產業鏈。在部分社交平台和論壇中，只要支付兩、三百元，就可以看到陌生人家裡的實時監控畫面。