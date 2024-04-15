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免開刀豐胸 中國女自體填充竟驗出「駱駝蛋白」

中國新聞組／綜合報導
蘭蘭的自體胸部填充竟檢出駱駝蛋白。(取材自央視新聞)
蘭蘭的自體胸部填充竟檢出駱駝蛋白。(取材自央視新聞)

27歲的蘭蘭在北京一家美容整形機構接受號稱「抽取自己血液組織培養」豐胸手術，術後胸部果然在20分鐘內變大，但不久後又一高一低，到別家醫院檢查發現胸部填充物竟是含駱駝、蝙蝠、黑猩猩等蛋白的假體，嚇得蘭蘭再進行取出假體等手術，前後花了百萬元（人民幣，下同）。她將整形機構告上法庭院獲賠，但該機構已倒閉，求償無門，自己還留下健康隱患。

央視新聞報導，2022年，蘭蘭在朋友的介紹下去了北京一家叫初美人的美容整形機構，他們宣稱有一種最新的獨家專利隆胸技術「CRT自體膠原蛋白再生專利技術豐胸」，不用開刀，不用填充假體，只需要抽取隆胸者自己的血液組織進行培養，20分鐘就能讓胸部神奇變大。

蘭蘭想，身邊同學朋友做過隆胸手術，都是填充的假體或脂肪，不僅有疤痕還不自然。這種新技術是自體再生技術，沒有刀口，效果一定更自然更安全。她決定繳交54萬6800元的手術費，手術果然像機構負責人說的那樣，胸部沒有任何刀口，卻一下子增大兩個罩杯。

但隨著時間的推移，蘭蘭發現，原本對稱的胸部漸漸變得一高一低，還常疼痛不適。直到一次體檢，乳腺B超醫師說「你這個絕對不是自己的」讓蘭蘭驚呆了。花了54萬的手術費，本來想安全自然地變美，體檢結果顯示，填充物卻可能是自己最不喜歡的假體，蘭蘭彷彿晴天霹靂。

2023年初，蘭蘭再次來到初美人想問個清楚。這家美容整形機構一位姓金的院長堅持認為，蘭蘭的胸部手術是純自體技術，一些症狀和表現，也都是正常的。但蘭蘭胸部持續刺痛，並出現了不規則的包塊。2023年上半年，她先後在兩家醫院做了檢查，一家顯示：雙乳假體術後改變，考慮滲漏可能；另一家也顯示，蘭蘭胸部的不明注射填充物是假體。

考慮到不明注射物性質的不確定性，醫師建議蘭蘭盡快取出注射物，並進行乳房重建手術。蘭蘭又花費了20多萬的手術費用。檢測蘭蘭胸部填充物樣本，結果匹配出相關動物源的蛋白物質，例如：駱駝、蝙蝠、黑猩猩等物種源的相關蛋白。

目前已經懷孕七個月的蘭蘭說「我要承擔它的風險，因為沒人知道它到底是什麼東西。我餵孩子的時候會想安全嗎？這個讓我挺無法接受的。」填充、檢查、取出、重建，前前後後蘭蘭花了差不多100萬，卻留下了兩道深深的傷痕和未知的健康隱患。

蘭蘭將初美人美容整形機構告上法庭。日前，法院一審宣判蘭蘭勝訴。判定被告公司向原告退還醫療服務費、檢查費、檢測費共計74萬4228元。 案子雖然勝訴，但是因為美容機構倒閉，負責人消失，蘭蘭的損失並未挽回，除了胸部的傷痕外，有未知的過敏和感染等健康隱患，還有不得不放棄的母乳餵養，真的是得不償失。

CRT初美人醫療美容機構。(取材自央視新聞)
CRT初美人醫療美容機構。(取材自央視新聞)

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