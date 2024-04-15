京半馬 中國選手何杰被3非洲跑手「護送」奪冠 網：丟人又失格

衝線前，何杰以微弱優勢領先三位外國選手。(取材自正觀新聞)

由北京體育局主辦的北京男子半程馬拉松 比賽，昨由馬拉松全國紀錄保持者何杰奪冠。不過第二至第四名非洲跑手在何杰落後時，數度做出擺手、讓道等疑「護送」何杰衝向終點線的動作，使何杰以一秒反超奪冠，引發爭議。由於四人穿的是同一廠商贊助的衣鞋，何杰又是該廠商的代言人，輿論質疑比賽造假。前媒體人胡錫進也看不下去，要求北京官方給公眾一個嚴肅的解釋。

來源：YouTube

綜合媒體報導，涉事比賽為「蒙牛2024北京國際長跑節—北京半程馬拉松賽」，何杰以1小時3分44秒成績奪冠。被網民質疑收受廠商好處而放水的三名非洲選手，恰巧分居第二到四名，分別是衣索比亞選手比基拉、肯亞選手凱特 爾、肯亞選手馬納蓋特，成績均為1小時3分45秒，僅落後何杰一秒衝線。

四位都身穿「特步」品牌運動服裝，何杰（左）在最後幾百米原本落後，三位非洲跑手中有人頻頻做出回頭看、擺手等動作，更一度伸出手疑似要攔住隊友，最後何杰在直道衝刺時完成反超。（視頻截圖）

但網傳最後衝刺的視頻引發大批網民質疑。何杰和這三位非洲選手都身穿「特步」品牌運動服裝參賽，何杰在最後幾百米原本落後，三位非洲跑手中有人頻頻做出回頭看、擺手等動作，一人更一度伸出手疑似要攔住其他兩位隊友，示意其放慢步伐。最後，何杰因此進入更有利於衝刺的道路左側位置並完成反超。三人被指是「保送」何杰奪冠。

衝線後，三位非洲跑手神色輕鬆。（視頻截圖）

視頻在網上熱傳引起爭議。有網民批評，「這次比賽是何杰的人生污點」、「丟人又失格」。不少網民指，「競技體育選手應當全力爭勝，這種沒有體育精神的行為，是對馬拉松運動的侮辱，這種獎不要也罷」。也有網民質疑，非洲選手拿了主辦方或廠商的好處故意放水，諷刺「就是一場表演賽，一場鬧劇」。

而何杰與三位非籍運動員均穿著同一品牌特步的參賽服和跑鞋，也引發各種猜測。前媒體人胡錫進在微博 發文稱，有品牌是這場半馬賽的贊助方之一，何杰又是該品牌的代言人之一，何杰與三位外籍運動員均穿著該品牌參賽服和跑鞋，他們疑似協同創造了一個比賽的結果，而不是全力競爭，人們質疑這有悖體育的應有精神。他強烈希望北京體育局開展調查，並給公眾一個嚴肅的解釋。

據新京報報導，比基拉此前半馬的最好成績為1小時1分16秒。凱特爾未參加過全馬、半馬，主項是場地賽。馬納蓋特半馬最好成績為1小時3分29秒。三位非洲跑手整體水平並不低，其中比基拉的半馬最好成績（1小時1分16秒）高於中國男子半馬全國紀錄（1小時1分58秒）。如果將其他因素排除在外，這三位非洲跑手都有戰勝何杰的可能。