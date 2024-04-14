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網紅Thurman貓一杯造假「秦朗丟作業」中國平台全封

中國新聞組╱綜合報導
「Thurman貓一杯」道歉視頻被批沒誠意。(取材自上游新聞)
「Thurman貓一杯」道歉視頻被批沒誠意。(取材自上游新聞)

中國網紅「Thurman貓一杯」在各平台吸粉逾3000萬，但近日被杭州公安查出其「在法國巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」橋段涉視頻造假，遭行政處分；同天，貓一杯發布視頻公開道歉，但一分鐘道歉視頻鏡頭切換至少13次，被網友質疑「不真誠」，一夜掉粉40萬。目前她在中國全平台帳號則都被封禁，黨媒也發聲批她「為逐利，丟掉了道德和法律底線」。

上游新聞報導，今年2月，網紅短視頻創作者「Thurman貓一杯」徐某藝，發布了一段一分半的視頻，表示她在巴黎街頭接到法國人遞給她兩本在廁所撿到的「寒假作業」，請她物歸原主，她特地將作業帶回中國協尋所謂的失主「一年八班秦朗」，奇葩的經過讓影片迅速登上社交平台熱搜。

該事件不斷發酵，甚至出現自稱「秦朗老師」、「秦朗舅舅」的網友，對此，「Thurman貓一杯」當時發表視頻，表示寒假作業事件有大結局，並稱自己已經連絡上孩子的媽媽，但因沒有學生、家人或學校作證，許多網友依舊質疑該影片是否「擺拍」。

直到4月11日，徐某藝發現紙包不住火，在多個平台發布致歉視頻，承認「秦朗巴黎丟寒假作業事件」為編造，影片瞬間炸鍋，「Thurman貓一杯」抖音帳號一夜掉粉40萬，而且不少網友質疑徐某藝一分多鐘的道歉視頻有多處拼接剪輯，鏡頭切換13次，認為她道歉「不真誠」。

據報導，杭州警方發布通報，表示「在法國巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」的視頻涉嫌傳播網絡謠言，已經對網紅博主「Thurman貓一杯」徐某藝、編導薛某以及涉事公司處以行政處罰，「Thurman貓一杯」抖音帳號被永久封禁。

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