長沙5旬保安隊長三度性侵65歲隊員 威脅「大喊就掐死」

方某介紹案發當天貼消防標示的情況，前方走道內就是事發地。（取材自澎湃新聞）

長沙岳麓區一小區傳出發生物業管理有限公司53歲的保安隊長涉嫌性侵65歲女保安，女保安稱曾遭遇三次性侵。受害者女兒表示，母親遭第三次性侵才敢報案。長沙岳麓警方以保安隊長涉嫌強姦立案偵查並將其刑事拘留，日前已被檢方批准逮捕。

澎湃新聞報導，長沙岳麓區楓雅名苑小區物業長沙育天物業管理有限公司（以下簡稱育天公司）53歲的保安隊長于某某，涉嫌性侵65歲的女保安方某（化名）。

方某稱，她曾遭遇三次性侵。第一次侵犯，發生在入職一周後的2024年1月13日，保安隊長于某某帶她去小區各個地方貼消防檢查標識，到了地下車庫的水泵房，「他打開門，一把就把我推了進去。威脅我，說大喊就把我掐死。我喊了也根本沒人聽見。」

第二次發生在方某夫婦休息的房間。方某稱，被侵犯時，她想去拿刀，但手被于某某抓住，並被威脅掐死她。這一次，同樣因為羞恥和害怕她沒有跟任何人說。

方某稱，第三次侵犯在4天後的2月24日，她老伴的姊夫去世，方某夫婦均向物業刑經理請假弔喪並獲批，但于某某只允許其老伴回去。當天于某某三次打其電話要她來小區值班。