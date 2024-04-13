甘肅狼師性侵初三男致肛裂 至少8人受害 學生：他有厭女傾向

涉案男教師。（視頻截圖）

甘肅 白銀市會寧縣某中學馬姓男教師，被指控至少性侵了8名男學生，他會趁男學生熟睡時脫下其褲子，把男學生帶到宿舍撫摸，其中一名約14、15歲的初三男學生甚至因為他的暴力侵犯而肛裂受傷，有學生爆料稱他還有厭女傾向，引發廣泛關注。校方表示，馬姓男教師已被警方拘捕。

綜合中國新聞周刊、澎湃新聞報導，4月11日，一則關於「甘肅白銀市會寧縣某中學男教師猥褻男學生並致其受傷」消息衝上微博熱搜。據檢警表示，馬姓教師一個月前已被批捕，案件仍在辦理並將移交法院，被侵害的學生有老師安撫，學校已和老師簽訂了一些師德師風方面協議。由於公安部門對該起事件尚未定性，教育局暫時無法對涉事教師進行進一步處理。

據網傳聊天紀錄顯示，一位疑似往屆學生稱曾在晚上被馬姓教師叫到宿舍幫忙並被留宿，半夜發現自己褲子被馬姓教師脫下，「我說老師你要幹啥，人家說你怎麼睡覺不脫褲子」。另一名初三男學生被馬姓教師性侵致其肛裂，另有爆料稱，馬姓教師強姦猥褻了八名男學生，此前也有男學生被他帶到宿舍撫摸後背。

一名2017屆的學生回憶，馬姓教師看上去就是一個正常的中年老師，教學不算特別嚴厲，但是比較不待見女學生。「當時我物理成績是班級第一，但是他很不高興。自習課上叫我出去替他批月考卷子，然後在我旁邊絮叨女孩物理學得好的沒幾個，後勁也不足；他拖堂的時候我跟我同桌說話，非要我承認是在罵他，把我叫到辦公室扇我的臉。」

她提到，當時有男同學曾告訴她，他被馬某某 叫去辦公室「談心」，結果馬某某讓他坐其腿上，「當時沒意識到這是性騷擾 ，以為同學在開玩笑就笑過去了，現在想起來真的恐怖」。

多名學生並稱，馬姓教師曾欲強脫男學生褲子未果，隔著褲子猥褻；「他有點娘，喜歡較強壯的男生，有厭女傾向。」

陜西恒達律師事務所高級合夥人、知名刑辯律師趙良善表示，男性也可以對男性實施強姦行為，但在刑法上不構成強姦罪。強姦罪的犯罪對象僅限於女性。但這並不意味著性侵男性不構成犯罪。男教師侵犯男生，如男生的年齡在14周歲以上，男教師涉嫌強制猥褻罪；如男生的年齡不滿14周歲，男教師則涉嫌猥褻兒童罪。

依據刑法第237條規定，犯強制猥褻罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役。聚眾或者在公共場所當眾犯前款罪的，或者有其他惡劣情節的，處5年以上有期徒刑。犯猥褻兒童罪的，依照前兩款的規定從重處罰。