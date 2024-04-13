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編造「秦朗巴黎丟作業」 千萬網紅擺拍被罰 鞠躬致歉

中國新聞組／北京13日電
網紅發影片隔空喊話「一年級八班秦朗」，引發全網熱議。(取材自澎湃新聞)
網紅發影片隔空喊話「一年級八班秦朗」，引發全網熱議。(取材自澎湃新聞)

擁有近2000萬粉絲的抖音知名網紅「貓一杯」，2024年農曆春節期間，發布「在巴黎拾獲小學生秦朗丟失的寒假作業本」視頻，引發超高關注度。杭州市公安局西湖區分局12日發布警情通報，表示該視頻為貓一杯與同事共同策劃編造，而貓一杯本人也發布道歉短片，表示影片的暴紅出乎意料，對自己造成負面影響表示「深刻反省與道歉」。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，杭州市公安局西湖區分局12日通報稱，近期公安機關在工作中發現並接到網友舉報，有自媒體帳號在網路發布一則「在法國巴黎拾到小學生秦朗丟失的作業本」的視頻，涉嫌傳播網路謠言，公安機關依法開展調查。

經查，為吸粉引流，網友徐某某(女，29歲，網名「Thurman貓一杯」)與同事薛某(男，30歲)共同編造「拾到小學生秦朗丟失的作業本」系列視頻腳本，後網購寒假作業本，用手機自拍、製作相關視頻，並散播至多個網路平台，造成惡劣影響。目前，公安機關已依法對徐某某、薛某及二人所在公司作出行政處罰。

據報導，「Thurman貓一杯」12日在社交平台發布視頻並鞠躬致歉，「小學生秦朗巴黎丟寒假作業的視頻完全是我編造的，我在這裡要給大家道個歉，對此我深感愧疚和抱歉。發布視頻，完全是因為我法律意識淡薄，事情後續的發展也超出了我的預期，引起了大量的轉發和討論，擾亂了網路秩序，造成了大量的負面影響，並且還占用了大量的公共資源，汙染了網路環境，在此我深刻地反省和道歉」。

她說：「我誠懇地接受公安機關對我的處罰，並保證以後不創作此類博人眼球的內容，在此呼籲我的同行以我為鑑，堅決不編造、傳播虛假內容，同時讓我們一起維護網路環境的清風正氣。」

報導指出，「Thurman貓一杯」粉絲超2000萬，其中，抖音1909.6萬，微博121.3萬。

此前，讓「秦朗巴黎丟寒假作業」的話題一度登上各平台熱搜。2月16日，「Thurman貓一杯」發布視頻稱她在巴黎時，有人給她遞來兩本在廁所撿到的寒假作業，請其幫忙「還給主人」。寒假作業上寫了學校和名字。但在視頻中，博主並未說到校名，只是喊話「一年八班秦朗」。

2月19日，當事博主再次就此事發布視頻，宣布「寒假作業大結局」。在其曬出的自稱是與「秦朗媽媽」的微信聊天中，對方稱：「沒想到這件事情會影響這麼大，我們剛回國，一開始我們都不相信以為是段子，沒想到是我們家小孩的。」

視頻最後，該博主表示，「這件事情到這裡也算圓滿結束了」，並向所有的「秦朗們」和所有受到影響的網友們道歉。

警方通報，「秦朗巴黎丟作業」是編造，涉事兩人被罰。網紅鞠躬致歉。(取材自每日經濟...
警方通報，「秦朗巴黎丟作業」是編造，涉事兩人被罰。網紅鞠躬致歉。(取材自每日經濟新聞)

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