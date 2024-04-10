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曾擅派10特警為商人站台 四川落馬警長自認仗義淪貪腐

中國新聞組╱北京10日電
四川前警長嚴春祥被查出花式「揩油」公款，還曾擅自安排十多名特警為商人「站台」。(取材自澎湃新聞)
四川前警長嚴春祥被查出花式「揩油」公款，還曾擅自安排十多名特警為商人「站台」。(取材自澎湃新聞)

四川省紀委「廉潔四川」微信公眾號近日刊出一起貪腐案內情，一名落馬警長除了花式套取公款「揩油」，還曾為了給「朋友」撐場子、讓自己很有面子，擅自安排十多名特警為商人「站台」。

據指出，1977年出生的嚴春祥，曾任四川長寧縣公安局長寧鎮派出所副所長、銅鑼鄉派出所所長、長寧郡特巡警大隊大隊長、長寧郡城市管理綜合執法大隊大隊長、長寧郡公安局花灘派出所二級警長，2023年4月犯貪污罪、受賄罪，被判處有期徒刑三年四個月，併處罰金30萬元（人民幣，下同，約4.2萬美元）。

回顧過往，2016年，嚴春祥被調任為縣特巡警大隊擔任大隊長，自此後他逐漸開始迷失自我。一次縣城某酒店要舉辦晚會，酒店負責人為了顯擺，請嚴春祥安排特警到場維持秩序「撐場子」，在老闆的吹捧之下，嚴春祥違反警令條例，擅自安排十餘名特警到場為商人「站台」，他認為這是對「朋友」的仗義相助，在「朋友」面前很有面子。

2017年2月，在「朋友」的鼓吹下，嚴春祥出資80萬元違規入股「朋友」王某經營的歌廳，本以為能大賺一筆，不料未滿一年就倒閉，這次虧損也為嚴春祥「撈錢」的念投埋下了伏筆。

此後，他開始收受建築公司、娛樂場所老闆「朋友」送的紅包、菸酒等禮金禮品，進而利用職權之便，為「朋友」的渣土運輸生意大開方便之門。

長寧縣某工程老闆鄭某，多次以「朋友」交往為由，邀請嚴春祥吃飯，並藉機送上現金紅。同時，嚴春祥還授意下屬大量編造虛假夜間加班用餐名單，另也夥同他人虛報辦公用品費、拆違費、廣告費等方式，多次套取單位公款。

經調查，2019年1月至2020年8月，嚴春祥利用職務之便，以虛列辦公用品費、拆違費、廣告費和夜間加班工作餐費等方式套取單位公款共計60萬元，直接侵吞公款30萬元，為他人在渣土運輸等業務上提供協助並收受現金11.5萬元。

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