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壓到我家蒜苗…河南婦怒砸奔馳「原告成被告」網笑：最貴蒜苗

中國新聞組／北京10日電
大媽認為自家蒜苗被奔馳車壓到，憤而拿石頭砸車。(取材自哈爾濱日報)
大媽認為自家蒜苗被奔馳車壓到，憤而拿石頭砸車。(取材自哈爾濱日報)

一名河南大媽砸奔馳（Mercedes-Benz）的事件近日在網上引起熱議，大媽指控奔馳車主壓到了她家的蒜苗，但她砸車的行為卻讓自己「原告成被告」、還得賠償車主。網友留言指「這是最貴的蒜苗」，「一個賠車，一個賠蒜苗」、「蒜苗頂天20元一斤，奔馳維修得3萬（人民幣，下同）起」。

綜合媒體報導，現場的視頻顯示，看起來60歲以上的大媽穿著樸實，像是附近的農戶。氣呼呼的大媽先用手掰車子的後照鏡，後來氣憤不已的她拿著磚頭追車，反覆動手將後照鏡、擋風玻璃、引擎蓋砸壞。全程車主都沒有下車，也沒開窗。

事情發生後，車主在社交平台上分享畫面，車主在警局了解到，車子被砸的理由竟然是因為大媽指責奔馳壓到她家的蒜苗。但是車主表示，他跟著車流走，並未發現路邊有蒜苗。車主不滿的說，「她上來就砸車，我們賠蒜苗，那她該咋賠俺咋賠」。

奔馳車主事後回到現場檢視路邊的蒜苗，他發現蒜苗田邊的車印並不是一兩天造成的，他顯然成為大媽的出氣對象。

報導指出，太康縣公安局通告顯示，張姓駕駛人行駛至太康縣王集鄉田間道路時，碾壓劉姓村民田邊蒜苗後駛離。劉姓村民騎電動車追上張姓駕駛人，才發生後來的一幕。目前雙方皆意識到自身錯誤，就財產損失達成諒解。

根據中國法律規定，故意損害他人財物若是超過5000元，就可以立案。看到車主的遭遇，網友留言建議「定損後收集證據，拒絕調解後立案，再拒絕簽署刑事諒解書，就等著民事賠償」，也有人說「一個賠車，一個賠蒜苗，這就公平了」、「這下好了，十畝地的蒜苗都不夠賠的了」。也有網友指出大媽行為野蠻，「一看這就是在村裡橫慣了的」，但對於兩造和解的結果，也有網民批評「和稀泥」。

奔馳車主事後回到現場檢視路邊的蒜苗，稱蒜苗田邊的車印並不是一兩天造成的。(視頻截...
奔馳車主事後回到現場檢視路邊的蒜苗，稱蒜苗田邊的車印並不是一兩天造成的。(視頻截圖)

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