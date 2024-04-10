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中企天瑞水泥香港股價閃崩99% 單日蒸發134億 實控人河南前首富

中國新聞組／北京10日電
李留法曾是河南首富。(取材自南方都市報)
李留法曾是河南首富。(取材自南方都市報)

港股上市公司中國天瑞水泥（簡稱「天瑞水泥」）9日突然在尾盤放量閃崩，在短短20分鐘左右時間內，從5港元(約4.6人民幣、0.6美元)/股快速下跌至0.048港元/股，最低價甚至觸及了0.035港元/股。同時，天瑞水泥也創下了99.04%的暴跌，總市值僅剩1.41億港元，單日蒸發145.5億港元(約134.3億人民幣)。值得一提的是，天瑞水泥的背後實控人為李留法，曾為河南首富。

南方都市報報導，有香港中資券商分析師表示，「股價暴跌99%，而且是發生在收盤前，大概率就是股票做了質押，券商要求追繳保證金，質押人沒有足夠的抵押物補倉，因此慘遭券商斬倉導致。 」

天瑞集團官網顯示，天瑞水泥集團有限公司是國家重點支持的12家全國性水泥企業（集團）之一，是工業和資訊化部指定的中部地區兼併聯合重組的五大龍頭水泥企業之一，是首批被世界水泥永續發展倡議行動組織(CSI)接納為成員的中國兩家水泥公司之一。

日前，天瑞水泥發布了2023年財報。數據顯示，天瑞水泥於2023年實現營業額78.89億元人民幣，較去年同期下跌28.6%，實現全年虧損6.34億元，由盈轉虧。

房地產市場低迷等影響，全國水泥需求出現收縮。國家統計局統計，2023年全國水泥產量20.2億噸，年減5.0%，與去年同期相比收窄5.5個百分點。天瑞水泥在財報中，將此情況描述為， 「需求不足，預期轉弱，淡旺季特徵弱化」。

據報導，李留法通過天瑞集團公司、天瑞國際、卡萊斯及煜闊合共持有天瑞水泥69.58%的股本。李留法、李鳳孌夫婦是天瑞水泥的實際控制人。

根據最新發表的「2024胡潤全球富豪榜」顯示，李留法、李鳳孌夫婦以275億元財富位列榜單900位。此外，公開資料顯示，在2011年、2012年「新財富」雜誌評選的「新財富500富人榜」中，李留法名列河南首富。

河南 香港 房地產

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