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河北遷西老幹部舉報反被捕 縣委書記落馬 22人被問責

中國新聞組／北京10日電
河北省遷西縣退休老幹部馬樹山去年舉報縣委書記李貴富(圖)。(取材自界面新聞)
河北省遷西縣退休老幹部馬樹山去年舉報縣委書記李貴富(圖)。(取材自界面新聞)

河北省遷西縣退休老幹部馬樹山去年舉報縣委書記李貴富勞民傷財，卻遭逮捕起訴「誣告」，當時引發社會公憤。河北省紀委監委9日晚通報，李貴富涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查調查。

中央社報導，根據通報，除了李貴富被查落馬，舉報事件涉及的22名相關責任人員，也被依紀依法處理。

但河北省紀委監委也指稱，馬樹山作為退休幹部「違反組織程序以匿名信方式反映問題」，他所屬的黨組織因此決定，對馬樹山的「錯誤行為」進行「批評教育」。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，李貴富生於1965年9月，曾任唐山市豐潤區委副書記、豐潤區長；遵化市委書記兼清東陵保護區黨工委書記；唐山市副市長；其後擔任唐山市人大常委會副主任，2022年10月兼任遷西縣委書記。

2023年12月，75歲的遷西縣農業農村局正科級退休幹部馬樹山，在舉報李貴富花費人民幣數千萬元從事形象工程，導致勞民傷財等問題後，反遭遷西縣公安局刑拘，之後更被遷西縣檢察院批捕並起訴，指控這位在地方以耿直廉潔聞名的「遷西好人」涉嫌誹謗罪和誣告陷害罪。

全案被媒體曝光後，引起社會輿論譁然，重創中國司法形象。中國最高人民檢察院遂會同河北省檢察機關審查核實，下令遷西縣檢察院以「不存在犯罪事實」對馬樹山撤回起訴。今年1月15日，遷西縣檢察院正式將馬樹山撤銷起訴，隨即釋放。

河北日報App報導，由河北省紀委監委、河北省委組織部、政法委、省法院、省檢察院、省公安廳等組成的工作組在「國家有關部門指導」下展開全面調查後，查出三個方面的問題。

據報導，一是李貴富「不正確履行職責」，「應迴避未迴避，應報告未報告」；二是遷西縣公安局偵查取證不全面，刑事拘留措施適用不當；三是遷西縣檢察院錯誤作出批捕決定，錯誤提起公訴，未嚴格依法進行羈押必要性審查。

為此，河北省紀檢監察機關依據相關的黨內條例及中國法規，決定對22名相關責任人員依紀、依法作出處理。同時，工作組對馬樹山反映的十個具體問題進行調查核實，「尚未發現存在其反映的問題」。

報導稱，馬樹山作為退休幹部「違反組織程序以匿名信方式反映問題」，他所屬的黨組織決定，對馬樹山的「錯誤行為」進行「批評教育」。同時，調查中發現李貴富「其他涉嫌嚴重違紀違法問題」，河北省紀委監委已對其立案審查調查並採取留置措施。

河北省文明辦2016年發布的馬樹山的照片。(取材自界面新聞)
河北省文明辦2016年發布的馬樹山的照片。(取材自界面新聞)

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