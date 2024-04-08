「逃出大英博物館」辦展？被指侵權 展品還挨批又醜又假

「逃出大英博物館」去年在中國暴紅，記錄中國文物想回家的心。（影片截圖）

去年8月，一部由中國網民自創的網絡短劇「逃出大英博物館 」在B站播放，該劇講述了一件中國文物化身小女孩回歸祖國的神話故事，受網民追捧全網爆火。但兩名主創近日指出，有人在中國多地以「逃出大英博物館」的名義辦展覽，使用他們劇中台詞，涉嫌侵權。

來源：YouTube

上游新聞報導，該劇兩名主創6日分別發出聲明，稱有人在沒有得到他們授權的情況下，使用其台詞為素材在多地辦「逃出大英博物館」同名展覽。7日，「逃出大英博物館主創發聲明維權」衝上微博熱搜第8位，截至發稿瀏覽量超過8700萬。

主創之一「夏天妹妹噢」發文稱：「近期有粉絲向我反映，有一個展名為『逃出大英博物館』的『文物』展，在販售門票。首先作為製作出品方我們聲明：我們從未向外有過商業授權，也沒有授權該展。因為我們不希望公益創作的作品內容被拿來商業盈利。該館未獲授權便使用我們的台詞內容作為商業展出的素材，屬於侵權行為。」

另一位主創「煎餅果仔」也發文稱：「我們非常憤怒。我們永遠不會用這個話題賺哪怕一分錢。那是我寫的詞，請不要讓它們出現在那些地方。」「我們此次聲明絕不是對大英博物館的文物或這個劇名宣示主權。文物屬於國家，劇名源自網友評論區，真正的出處已無從查證，但絕對！不屬於該辦展方！」

7日上午，抖音上「逃出大英博物館」有多個門票銷售連結，展覽地點涉及武漢 、廣州、南京、杭州等地。其中武漢展覽已於4月4日開幕，其餘是5月1日開始。票價最低是廣州地區銷售的「早鳥學生票」，只要19.9元（人民幣，下同），最貴的標價128元，這些門票銷售連結均註明「由山西迷斯樂文化傳媒有限公司提供」。但當天上午11時左右，這些銷售連結全部下架，無法查詢。

天眼查顯示，山西迷斯樂文化傳媒有限公司成立於2023年，位於太原市，註冊資本300萬元，法定代表人李海軍是唯一股東。

這個名為「逃出大英博物館」的展覽最早於4月4日在武漢開展。網上出現多起對其的負面評價，認為這個展覽「水」、「蹭熱度」、「沒啥可看的」、「垃圾」……。一名已觀看該展覽的武漢網民稱，她花29.9元買了5日的「早鳥票」，結果十分失望，裡面是「非常低劣的複製品」，且排隊入場時工作人員就拿過他們的手機「直接幫我們評價了」。另一位武漢網民看完展覽也表示「太假了」、「太醜了，跟塑料一樣。」

天眼查知識產權信息顯示，「逃出大英博物館」已被多方申請註冊商標，申請人包括貴州就釋文化有限公司、北京超樂無限文化傳播有限公司及自然人張某，國際分類包括教育娛樂、珠寶鐘表、家具等。商標流程信息顯示，目前狀態均申請為「等待駁回複審」或「駁回通知發文」。

此前，北京超樂無限文化傳播有限公司曾備案立項動畫電影「逃出大英博物館」，該電影編劇為「獨行月球」導演張遲昱。

廣東平威律師事務所主任律師張衛平表示：如果該台詞具有獨創性，能被單獨評價為作品，則商業展覽使用該台詞當然構成侵權。「『逃出大英博物館』無論來源於何處，如果該劇的名稱就是這幾個字，那麼就屬於具有獨創性的完整作品。未經授權擅自使用，均可能構成侵權，因此舉辦展覽不能隨便使用。」

河南 澤槿律師事務所主任付建也認為，如果商業展覽使用他人作品中的台詞，可能涉嫌侵權。