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珠江北江、韓江發生今年1號洪水 史上最早 粵832人受災轉移

中國新聞組／北京8日電
廣東清遠英城鎮沿河部分房屋、商舖受浸。（央視截圖）
廣東清遠英城鎮沿河部分房屋、商舖受浸。（央視截圖）

受降雨影響，珠江流域北江、韓江相繼發生2024年第1號洪水，北江發生為全國1998年有編號洪水統計以來最早。廣東清遠多個水文站水位超出警戒水位，此次流量刷新1980年4月歷史紀錄。廣東清遠英城鎮已出現沿河部分房屋、商鋪受浸及等災情，英德市共轉移832人。

據觀察者網報導，受近日強降雨影響，珠江流域北江出現明顯洪水過程。7日6時35分，北江幹流石角水文站（廣東清遠）流量漲至12000立方米每秒，依據水利部「全國主要江河洪水編號規定」，北江發生2024年第1號洪水，中國今年主要江河首次發生編號洪水，為全國1998年有編號洪水統計以來最早。

國家防總副總指揮、水利部部長李國英作出針對性部署。水利部提前下發通知並啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，「一省一單」積極應對北江洪水過程。水利部珠江水利委員會會同廣東、廣西等省（自治區）水利部門調度北江飛來峽、樂昌峽，賀江龜石、合面獅等梯級水庫群提前預泄水量2.93億立方米，並適時開展攔洪錯峰調度。廣東省並發送了山洪預警信息近萬條。

受近日強降雨影響，珠江流域韓江也出現明顯洪水過程。7日下午4時40分，韓江幹流三河壩水文站（廣東梅州）水位漲至42.01米，超過警戒水位（42.00米）0.01米，編號為「韓江2024年第1號洪水」。據預報，韓江8日凌晨前後出現42.50米左右的洪峰水位，超警0.50米。

另據香港01報導，珠江流域北江廣東清遠石角站此次流量刷新1980年4月歷史紀錄，當時最大流量1萬1800立方米/秒。7日9時，英城鎮英德（五）站水位30.07米，超警戒水位4.07米，沿河部分房屋、商舖受浸。英德市共轉移832人，其中地質災害點轉移34人；市區15個低窪內澇點及時排清。大灣鎮沿河文化街、興隆街等舊街較低處也有上水（淹浸）風險。

目前，珠江防總、珠江委維持防汛Ⅳ級和洪水防御Ⅳ級應急響應。

廣東清遠英城鎮沿河部分房屋、商舖受浸。（央視截圖）
廣東清遠英城鎮沿河部分房屋、商舖受浸。（央視截圖）

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