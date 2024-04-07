我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

價值13.3億美元勁球開出 獎落俄勒岡州

紐約皇后區社委會新成員 亞裔占24%

河南12歲男切除闌尾 5年後竟還在 家屬：當時切什麼？

中國新聞組╱綜合報導
呂先生帶兒子去兩家醫院檢查，結果都顯示「闌尾可見」。(視頻截圖)
呂先生帶兒子去兩家醫院檢查，結果都顯示「闌尾可見」。(視頻截圖)

河南許昌呂先生12歲兒2019年右下腹疼痛，醫院診斷急性闌尾炎並切除4.5cm闌尾，術後孩子腹部卻一直隱隱作痛，2023年9月及今年3月，呂先生分別帶兒子到鄭州、上海檢查，結果都顯示「闌尾可見」，這讓全家都懵了，「當時切了嗎？切了什麼？」質疑醫院作假或有疏失。事件引發熱議，許昌醫調委已介入。 

錢江晚報報導，呂先生反映，兒子2019年就診斷出急性闌尾炎，當時手術報告顯示闌尾切除術順利，送檢4.5cm闌尾，沒想到手術後孩子腹部一直隱隱作痛，直到去年，呂先生帶著孩子到鄭州檢查，報告顯示闌尾顯示清晰，對此全家都懵了，不是早都切了嗎？當時切了什麼，孩子幾年來一直疼痛，和闌尾炎有關？

先前動手術的長葛人民醫院回應，有手術紀錄、有標本，醫學影像只是技術，如果有器官套疊就會有這種情況。但呂先生不認可，今年3月帶孩子去上海仁濟再次檢查，仍然顯示闌尾可見。目前許昌醫調委已介入。

對此，許多網友也議論紛紛，有人表示，「難道當年把肚子打開了，玩了一會兒手機又縫上，然後就說手術做了嗎？錢照收。」「妥妥的庸醫，越想越害怕，如果闌尾還在，而四年前真的有切，那醫生切掉的是什麼？」「什麼器官沒了敢說出來嗎？」也有許多人說，如果是醫療事故，家長絕對不能善罷甘休，必須嚴懲不貸，並且要巨額賠償損失。

呂先生帶兒子去兩家醫院檢查，結果都顯示「闌尾可見」。(視頻截圖)
呂先生帶兒子去兩家醫院檢查，結果都顯示「闌尾可見」。(視頻截圖)
河南許昌的呂先生。(取材自大象新聞)
河南許昌的呂先生。(取材自大象新聞)

鄭州 河南

上一則

上海老人將遺產全留女兒 11歲孫女：違法 法院這麼判…

下一則

葉倫抵京首餐選川菜 點了水煮牛肉、鍾水餃、回鍋肉…

延伸閱讀

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
屢涉醫美致死 醫師卻未遭停業

屢涉醫美致死 醫師卻未遭停業
河南、安徽地方財政困難 購房補貼難兌現

河南、安徽地方財政困難 購房補貼難兌現
內唐亞胡罹疝氣 將全身麻醉手術

內唐亞胡罹疝氣 將全身麻醉手術

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣
1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年
梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民
波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了

波多野結衣側拍照曝光 粉絲衝日本見本尊幻滅了
加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」