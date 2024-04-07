河南12歲男切除闌尾 5年後竟還在 家屬：當時切什麼？
河南許昌呂先生12歲兒2019年右下腹疼痛，醫院診斷急性闌尾炎並切除4.5cm闌尾，術後孩子腹部卻一直隱隱作痛，2023年9月及今年3月，呂先生分別帶兒子到鄭州、上海檢查，結果都顯示「闌尾可見」，這讓全家都懵了，「當時切了嗎？切了什麼？」質疑醫院作假或有疏失。事件引發熱議，許昌醫調委已介入。
錢江晚報報導，呂先生反映，兒子2019年就診斷出急性闌尾炎，當時手術報告顯示闌尾切除術順利，送檢4.5cm闌尾，沒想到手術後孩子腹部一直隱隱作痛，直到去年，呂先生帶著孩子到鄭州檢查，報告顯示闌尾顯示清晰，對此全家都懵了，不是早都切了嗎？當時切了什麼，孩子幾年來一直疼痛，和闌尾炎有關？
先前動手術的長葛人民醫院回應，有手術紀錄、有標本，醫學影像只是技術，如果有器官套疊就會有這種情況。但呂先生不認可，今年3月帶孩子去上海仁濟再次檢查，仍然顯示闌尾可見。目前許昌醫調委已介入。
對此，許多網友也議論紛紛，有人表示，「難道當年把肚子打開了，玩了一會兒手機又縫上，然後就說手術做了嗎？錢照收。」「妥妥的庸醫，越想越害怕，如果闌尾還在，而四年前真的有切，那醫生切掉的是什麼？」「什麼器官沒了敢說出來嗎？」也有許多人說，如果是醫療事故，家長絕對不能善罷甘休，必須嚴懲不貸，並且要巨額賠償損失。
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