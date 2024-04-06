妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

河南 女子小姐近日到一家診所看病，50歲的醫師為她針灸並要她閉上雙眼按摩，接著冷不防地突然強吻她，小娟憤而報警，對方妻子一度誣指她說謊，直到警方到場調取監控，醫師才承認，最後被警方依猥褻罪行政拘留6天。小娟氣得問醫師為什麼要親她，卻得到一個無語的回答：「因為妳長得漂亮」。

據新聞晨報報導，4月1日，河南省新鄭市，女子小娟因為臉黃、氣血不足問題，來到一家診所看病。起初，這位醫師給她開了兩個療程的中藥，因效果不理想，醫師便提出免費針灸。

小娟說，第一次針灸時，醫師和他的妻子都在場，也都很正常。萬萬沒想到，等到第二次針灸治療時，醫師突然提出幫她按一按眼睛，當時屋裡只有他們二人在場，小娟並沒有任何提防，直接閉上眼睛，誰知醫師剛按了兩下，突然把臉探過來，親在小娟的嘴上。

面對醫師突如其來的舉動，小娟既憤怒，又震驚，她想不明白，對方一個50歲的人為什麽會做出如此令人不齒的行為，而對方妻子趕到後，還說小娟是在汙蔑，甚至反過來找她要說法，並威脅稱不說清楚這個事，就不讓她出店門。

隨後，小娟選擇報警，在調取了診所監控下，一切都真相大白：這位50歲的醫師確實強吻了小娟。後來，小娟氣憤地詢問，對方為什麽這樣做，卻得到一個無語的回答：「因為妳長得漂亮」。

警方的筆錄內容。（視頻截圖）

當地警方表示，目前，該醫師因猥褻，被行政拘留6天，已經依法處理完畢，至於民事賠償的部分，建議是法院起訴或者協商去解決。

小娟認為，醫師是診所聘來的，自己遇到這種事，診所也要負責。而診所說，這位醫師已被他們辭退，也因此閉店了，出事後一直在積極配合，但雙方對於賠償的問題，小娟提出5萬元（人民幣，下同）賠償，店家提出25000元，雙方沒有達成一致。

對此事，網友們也是議論紛紛，不少人斥責醫師缺乏應有的職業道德：「不能吊銷執照行業禁入嗎？」「對醫師的行為感到憤怒和震驚」「這至少告他猥褻罪！憑什麽只拘留幾天？」「這種行為簡直是醫德敗壞」「重點是好不好看嗎？無語，只能說猥褻犯罪成本太小了」；也有人認為， 「幸虧有監控，不然就說不清楚了」。