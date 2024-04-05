女兒離世 深圳父母要分遺產、包括女婿所繼承房產 判決出來了

李先生處理完妻子的喪葬事宜後，收到岳父岳母要求分割妻子遺產的起訴狀。示意圖。（視頻截圖）

深圳市李先生剛喪妻，就收到重男輕女的岳父母起訴狀，要求分割妻子遺產，其中包括自己從父母繼承得來的一處房子，最後法院判決李先生僅能繼承28%遺產份額，岳父母等三人可各自繼承24%份額。判決衝上熱搜，近4億次閱讀，大批網民不滿這對岳父母所為和法院判決，怒批這是「吸乾女兒最後一滴血」「這判決又讓為數不高的結婚率下跌了」。

據紅星新聞引述深圳政法委近日 公布的一起遺產糾紛案例，李先生的妻子劉女士出生在一個重男輕女的家庭，父母從小就偏愛弟弟，畢業後劉女士來到深圳打拼，在擁有事業的同時結識了李先生，後來兩人結婚生子，但一場突如其來的意外奪去了劉女士的生命。

悲痛欲絕的李先生，在處理完妻子的喪葬事宜後，收到了岳父岳母的起訴狀，要求分割劉女士的遺產，而這裡面包括了自己從父母那裡繼承得來的一處房子。

當時李先生的岳父母表示，因為劉女士生前沒有留遺囑，所以他們作為女兒的法定繼承人，有權利繼承劉女士的財產，親家留給女婿的房產是夫妻共同財產，屬於女兒的份額也應該作為遺產進行分割。

李先生則主張，他名下的房產是自己父母留給自己的，不應作為遺產進行分割。岳父母對劉女士生前往來較少且每次都是索要錢財，同時也沒有對劉女士承擔在臨終前及去世後的相關照顧和喪葬事宜，因此他應當多分、岳父母應當少分；再加上孩子與妻子生前共同生活且還是未成年人，沒有生活來源，李先生請求多分遺產。

最終法院判決，劉女士的遺產包含丈夫李先生從其父母處繼承取得的房產，該房產中的一半份額屬於劉女士，應作為遺產進行分配，考慮到丈夫李先生對劉女士盡了主要扶養義務，可以多分。最終分配方案為李先生繼承28%份額，其餘三人各繼承24%份額。

歷經此事後，李先生決定訂立遺囑，將財產指定為孩子的個人財產，並在遺囑中還為孩子指定了自己最信任的妹妹作為監護人，希望藉此在孩子成年前代替自己守護孩子的財產和生活。

這對岳父母的所為和判決，在社群平台上引發網民眾眾怒，紛紛痛批岳父母「重男輕女還跟外孫搶」「這是不吸乾女兒最後一滴血不罷休啊！為了兒子也是拚了！」「夫妻共同財產李先生應該持有50%，剩下50%再4個人平分才對啊」「「雖然不要X，但是合法」；並指這項判決「又讓為數不高的結婚率下跌了」感嘆「賊都偷不走你一半的房子……但是婚姻可以」。