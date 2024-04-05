我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州突發規模4.8地震 紐約感覺明顯

以軍炸死志工全球怒 拜登：保護平民和志工否則限援

女兒離世 深圳父母要分遺產、包括女婿所繼承房產 判決出來了

中國新聞組／北京5日電
李先生處理完妻子的喪葬事宜後，收到岳父岳母要求分割妻子遺產的起訴狀。示意圖。（視頻截圖）
李先生處理完妻子的喪葬事宜後，收到岳父岳母要求分割妻子遺產的起訴狀。示意圖。（視頻截圖）

深圳市李先生剛喪妻，就收到重男輕女的岳父母起訴狀，要求分割妻子遺產，其中包括自己從父母繼承得來的一處房子，最後法院判決李先生僅能繼承28%遺產份額，岳父母等三人可各自繼承24%份額。判決衝上熱搜，近4億次閱讀，大批網民不滿這對岳父母所為和法院判決，怒批這是「吸乾女兒最後一滴血」「這判決又讓為數不高的結婚率下跌了」。

據紅星新聞引述深圳政法委近日 公布的一起遺產糾紛案例，李先生的妻子劉女士出生在一個重男輕女的家庭，父母從小就偏愛弟弟，畢業後劉女士來到深圳打拼，在擁有事業的同時結識了李先生，後來兩人結婚生子，但一場突如其來的意外奪去了劉女士的生命。

悲痛欲絕的李先生，在處理完妻子的喪葬事宜後，收到了岳父岳母的起訴狀，要求分割劉女士的遺產，而這裡面包括了自己從父母那裡繼承得來的一處房子。

當時李先生的岳父母表示，因為劉女士生前沒有留遺囑，所以他們作為女兒的法定繼承人，有權利繼承劉女士的財產，親家留給女婿的房產是夫妻共同財產，屬於女兒的份額也應該作為遺產進行分割。

李先生則主張，他名下的房產是自己父母留給自己的，不應作為遺產進行分割。岳父母對劉女士生前往來較少且每次都是索要錢財，同時也沒有對劉女士承擔在臨終前及去世後的相關照顧和喪葬事宜，因此他應當多分、岳父母應當少分；再加上孩子與妻子生前共同生活且還是未成年人，沒有生活來源，李先生請求多分遺產。

最終法院判決，劉女士的遺產包含丈夫李先生從其父母處繼承取得的房產，該房產中的一半份額屬於劉女士，應作為遺產進行分配，考慮到丈夫李先生對劉女士盡了主要扶養義務，可以多分。最終分配方案為李先生繼承28%份額，其餘三人各繼承24%份額。

歷經此事後，李先生決定訂立遺囑，將財產指定為孩子的個人財產，並在遺囑中還為孩子指定了自己最信任的妹妹作為監護人，希望藉此在孩子成年前代替自己守護孩子的財產和生活。

這對岳父母的所為和判決，在社群平台上引發網民眾眾怒，紛紛痛批岳父母「重男輕女還跟外孫搶」「這是不吸乾女兒最後一滴血不罷休啊！為了兒子也是拚了！」「夫妻共同財產李先生應該持有50%，剩下50%再4個人平分才對啊」「「雖然不要X，但是合法」；並指這項判決「又讓為數不高的結婚率下跌了」感嘆「賊都偷不走你一半的房子……但是婚姻可以」。

上一則

TikTok殷鑑不遠 合規成Temu在美擴展首要挑戰

下一則

中國禁止清明祭悼李克強 合肥故居戒備森嚴

延伸閱讀

清明連假首日 中國鐵路旅客高峰達1750萬人次

清明連假首日 中國鐵路旅客高峰達1750萬人次
英童過早擁智慧手機 家長憂影響小孩心智擬反制

英童過早擁智慧手機 家長憂影響小孩心智擬反制
管教小孩 祖父母與年輕父母意見不合怎麼辦？

管教小孩 祖父母與年輕父母意見不合怎麼辦？
兒燙傷未送醫致死 狠父母判刑定讞

兒燙傷未送醫致死 狠父母判刑定讞

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10

超人氣

更多 >
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病
新州突發規模4.8地震 紐約感覺明顯

新州突發規模4.8地震 紐約感覺明顯
維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議

維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議
愛旅行的長者 世界這3個城市值得一看

愛旅行的長者 世界這3個城市值得一看