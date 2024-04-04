已婚男找開封「王婆說媒」事件發酵 妻疑輕生 王婆請假1個月

已婚的劉男（左）在「王婆說媒」舞台上稱，願辭掉鄭州的工作陪女孩去四川。（視頻截圖）

已婚男子劉某跑上河南 開封「王婆說媒」舞台相親事件持續發酵，劉某的妻子4月1日發文稱「我真的是扛不住了」疑一度輕生。而飽受爭議的「王婆」扮演者之一趙梅因健康原因請假一個月。而萬歲山景區也亡羊捕牢，自4月2日起更改了參與規則，將啟動預約模式，參與相親交友的遊客需提前報名並實名登記，進行現場抽籤把關。

近日，在河南開封萬歲山景區，已婚男子劉某跑上「王婆說媒」舞台相親，稱願意辭掉鄭州的工作跟隨女方去四川，被網友戲稱「為愛奔跑」。事後，劉某的妻子小薛曬出結婚證，稱自己正在日本留學，老公卻背著她相親，事後劉某為自己的行為道歉。

但中工網引述媒體報導，4月1日，小薛深夜發視頻疑欲輕生，視頻中，小薛稱「也許是我太脆弱了，我真的是扛不住了，原本我的人生可以很精彩，現在一切都隨風飄走了，是我這些年來沒有把你看清楚，是我自己的選擇，就應該我自己來承受。對不起爸爸媽媽，你們的女兒對不起你們，我只希望我做的這一切，可以換回他們的良知，那樣也許就是我此生的意義吧，再見。」

有網友稱看到視頻後向銀川警方報警。4月2日，銀川市公安局工作人員回應稱，確實有接到報警，民警已經聯繫到小薛的父親，詢問後得知小薛人沒事。

而因此事件被捲入爭議漩渦的「王婆說媒」節目，4月2日對節目規則進行了更改。將啟動預約模式，參與相親交友的遊客需提前報名並實名登記，進行現場抽籤。萬歲山景區工作人員稱，改規則不會洩露遊客的隱私，可以放心。

4月3日，河南開封萬歲山武俠城官方微信 公眾號發布公告稱，「王婆」扮演者之一趙梅因健康原因自2024年4月3日起請假一個月，在此期間，由李莉等其他扮演者為遊客演出「王婆說媒」，並加場相關才藝演出。

數據顯示，爆火的「開封王婆」抖音 帳號3月15日粉絲量為23.1萬，截稿前，該帳號粉絲量達603.7萬，18天時間漲粉580萬。