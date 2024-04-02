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重慶婆媳吵架 她22樓扔下3歲兒 還持菜刀砍傷婆婆

中國新聞組／北京3日電
重慶婆媳吵架後，媳婦竟把3歲小孩從22樓扔下去。（視頻截圖）
重慶婆媳吵架後，媳婦竟把3歲小孩從22樓扔下去。（視頻截圖）

重慶一名女子近日疑在家中情緒失控，持菜刀砍傷婆婆後，將3歲小兒子從22樓高的窗戶扔下，導致當場死亡；女子還試圖將大兒子也丟下樓，所幸最終未得逞。目前被砍傷的婆婆送醫治療中，並無大礙，該名女子則遭警方帶回，案件進一步偵查中。

正觀新聞報導，事發巴南區渝南大道某小區，涉事何姓女子家住該社區某幢22樓。根據何女鄰居介紹，何女有兩個兒子，大的孩子五、六歲，小的孩子只有三歲。何女的丈夫在外地工作，平常婆婆幫忙照顧孩子，「他們婆媳關係不太好，常常吵架。」

此事發生在早上七、八時，該小區不少業主都目睹這一情況並拍下視頻。張女士住在該社區的另外一幢，與何女家的陽台相對。張女士說，事發時，她聽見陽台外有呼喊聲，便走到陽台查看。這一看把張女士嚇壞了：她看到一名女子站在陽台邊的凳子上，將一名幼兒懸空置於陽台護欄外，「我聽到那個女的一直在喊『殺人了』，有鄰居在喊『危險』『不要衝動』，讓她不要做傻事」。

讓張女士感到不解的是，就在何女將幼兒懸空置於陽台護欄外時，一名老人就坐在一旁，面無表情地看著，未進行阻攔。

另一名業主稱，何女在扔孩子前，還朝樓下扔東西。何女在陽台上曾大喊：「我有病，我有憂鬱症，我有病」。

據該社區居民介紹，消防救援人員到場後，曾在何女家陽台正下方設置了消防救生氣墊，但何女打碎了家裡另一側房間的窗戶，將3歲幼子扔了下去。該社區居民均認為是何女故意選沒有氣墊的地方扔孩子。

同時，有網傳影片顯示，小孩被拋下身亡前，曾試圖翻過窗戶，爬入屋內，但被何女一手按住，未能成功。

社區居民拍攝的現場影片顯示，何女將幼子丟下樓後返回陽台，又欲將大兒子丟下。此時，何女的婆婆已經被何女砍傷躺在陽台地上。

隨後，多名消防救援人員和警察破門而入，分別把何女控制住、把何女的大兒子拉回客廳，何女的婆婆被送醫。

警方指出，目前被砍傷的婆婆正在醫院接受治療，無生命危險。警方表示，何姓女子已遭逮捕，案件正進一步偵查中。

對於何女將3歲孩子扔下樓致死將會受到何種刑責？四川鼎尺律師事務所律師胡磊表示，這是典型的故意殺人行為，但何女在作出相應的極端行為時，是否處於精神疾病發病狀態還須要進一步準確的司法鑑定，釐清其是否屬於依法不承擔刑事責任的法定情況。

重慶婆媳吵架後，媳婦竟把3歲小孩從22樓扔下去。（取材自微博）
重慶婆媳吵架後，媳婦竟把3歲小孩從22樓扔下去。（取材自微博）

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