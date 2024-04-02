哈市社區車位被占 他加焊條報復…占位者竟用車堵出口洩憤

白色SUV被車位業主用焊條封住。（視頻截圖）

花15萬元（人民幣，約2萬美元，下同）購買的私家車位多次被霸占，哈爾濱一車位業主於是雇人將車位四周用焊條焊死，讓「蹭位車」無法離開。兩天後，「蹭位車」車主一怒之下，自行拆除焊條，還改把車輛停在社區停車場出口以洩憤。事件引起網路批評聲浪，除痛批惡霸車主，更不滿警方對無賴不作為。

極目新聞報導，車位業主李先生是哈爾濱市道里區群力街道某小區的業主，之前花了15萬元購買了位於小區地下一層的一個車位。從3月初起，他發現自己的車位多次被同一輛白色SUV 占據。起初，他要求物業提醒對方車主不要再占自己的車位，但白色SUV車主仍繼續多次停在他的車位上。他後來直接與白色SUV車主取得了聯繫，希望對方不要再將車停在自己車位上，但對方繼續多次將車停在他的車位上。

李先生表示，3月27日，他看到對方再次將車輛停在自己的車位上，於是用焊條將自己的車位四面焊死，將對方的車輛封住。當天下午，有員警到現場處置，有位警員聯絡他，希望他到場進行調解。他告訴該民警，此事不接受調解。隨後，車主聯絡他，希望溝通此事。

3月28日，「蹭位車」車主給李先生發了一封簡訊。簡訊稱，因為李先生把他的車困住了，影響他正常使用車輛，他占李先生的車位不對，但雙方可以再協商。李先生現在圈住他的車輛已經超過24小時，這個行為是違法的。

李先生表示，當時他給對方提出了兩種解決方式：一是對方向慈善機構捐款5000元；一是公開向自己道歉，但這兩種方式對方都不接受。

3月29日晚間9時許，白色SUV車主自行將車位周邊的焊條拆除，將車子開走。

另有媒體報導，兩名車主的爭端未隨之平息。有網民說，白色SUV車主隔日竟將車輛停在小區唯一的汽車出入口中間，之後便揚長而去，導致其他車輛無法進出。儘管小區物業最後報警，但警方只對白色SUV車主批評教育。