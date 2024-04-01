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廣東奔馳插隊事件反轉 奇瑞車主道歉 認駕駛不是老媽媽

中國新聞組／北京1日電
事發現場，河北保定牌照的奔馳車車上男子砸奇瑞車的引擎蓋及辱罵。（取材自奔流新聞）
事發現場，河北保定牌照的奔馳車車上男子砸奇瑞車的引擎蓋及辱罵。（取材自奔流新聞）

今年1月底發生在廣東的奔馳(台灣稱賓士)插隊事件迎來反轉，事件中徐老太太的女兒近日在社交平台道歉，承認事發時徐老太太並不是駕駛。同時公布的事發影片中，奇瑞車有撞奔馳車乘客的鏡頭。

「跟所有關心這件事情的人說聲抱歉，很內疚我們的這件事占用了太多的公共資源。」徐老太太的女兒說，自從徐聞縣警方發布通報並建議她下架影片後，就沒有在網路上就這件事做任何發聲。

奔流新聞此前報導，今年1月29日，71歲的曾自駕西藏的徐老太太女兒在社交平台發影片稱，她們駕車在廣東湛江徐聞港排隊進港坐輪渡時，遭一輛河北保定牌照的奔馳車插隊，並被車上男子砸引擎蓋及辱罵。1月31日，廣東徐聞警方就此事件發布通報稱：黑色商務車乘客王某（男，40歲，河北省人）被行拘10日並罰款人民幣500元（約69美元）。

然而此後議論出現反轉，網友發現駕車者並不是徐老太太，認為徐老太太女兒發布剪輯後的影片，誤導觀眾。

徐老太太的女兒說，兩個月過去了，網上太多的謠言，還有太多辱罵她母親的話讓自己日日煎熬。「我在這裡對那些事發時因為媽媽是司機而同情我們的粉絲說聲對不起。我因思慮不周而說的話傷害了你們的善良。」

在公布的影片中，奇瑞車有撞奔馳車男子的鏡頭，之後奔馳車男子用拳頭砸了引擎蓋。

事件引發網民熱議：「我支持奔馳車，我也是奔馳車主，我可以禮讓行人路人，但不可以讓你加三」、「河北男子是不是可以起訴他們」、「道歉也還是在撇責任，根本沒有誠意。但這樣的人也是社會的縮影，能反感這樣的人說明我們還有救，所以從先把自己做好開始」。

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