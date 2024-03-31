為「失足婦女」看病 浙江赤腳醫師被認定「協助賣淫」坐牢

示意圖。(取材自南方周末)

十多年前，浙江一名沒有執業證照的馮姓村醫因曾給「失足婦女」上門看病，被法院以協助組織賣淫罪判處有期徒刑一年六個月。隨著律師從業者的交流，這起判決近日又引發爭議，一些法學專家及輿論質疑錯判，認為醫師看病是正常的職業行為，「赤腳醫師」給失足婦女看病，應僅追究其沒有證照執業上的法律責任，不該視為協助組織賣淫犯罪。

瀟湘晨報報導，這起引起熱議的案件已於2012年12月19日在浙江省高級人民法院二審定讞。根據判決書，法官認定馮姓村醫為了牟利，在明知病人為遭賣淫組織所控制行動的賣淫女子，仍聽從賣淫組織者的安排，多次無證為這些失足婦女看病、打針，「為組織賣淫活動起到輔助的作用」。

案件重新獲得輿論關注後，馮村醫接受了南方周末的採訪。據該報導，馮村醫表示，他十多年前在老家安徽六安一間診所當醫師，但無論是診所還是他自己，都沒有執業證照，這是當時村醫這行的常態。

馮村醫說，2008年左右的某一天，一間休閒店的李姓老闆上門稱店裡有服務員生病了，請他去看病。在這之後，李老闆就多次找他到店裡為女服務員看病。他表示，當時他也猜到這間店是「不正當行業」，但他認為醫師看病不需要過問病人身分，何況他自己也是開「黑診所」，就沒想過要舉報。直到2011年5月，馮村醫被杭州警方逮捕。

報導稱，當時為馮村醫辯護的律師曾在法庭上主張，如果馮村醫有罪，「那麼那條街上所有給失足婦女供盒飯的餐飲店都有罪，為什麼不一樣抓起來審判呢？」

南京刑辯律師付士峰近日在微博 上發文表示，馮姓村醫不管是否牟利，都屬於本質上無社會危害性的中立的幫助行為。還有律師撰稿質疑，依照法院判決的邏輯，難道涉嫌犯罪的人，生病都沒有治療的權利了？

湘潭大學法學院刑法學教授黃明儒也表示，不管馮姓村醫知不知道病人是失足婦女，都不應該視為犯罪；醫師看病是一個正常的職業行為，任何犯罪嫌疑人都有正常的求醫權。

對於許多人為自己抱屈，馮村醫表示，事情已過了很多年，牢也坐完了，不想再提起，只擔心案底可能會影響孩子。

不過，網路上也有另一派分析認為，組織賣淫者是擔心失足婦女逃跑，才不讓她們去正規醫療院所就醫，馮村醫上門看病，減少了失足婦女求救的管道，確實協助了休閒店老闆繼續控制這些女性。