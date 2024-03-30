虐殺8歲女 甘肅13歲男孩被提公訴 最高可判無期徒刑

13歲男孩小劉，涉嫌用殘忍的方式將龔軍利8歲的女兒小悅殺害，圖為案發現場。（取材自紅星新聞）

最高人民檢察院檢察長應勇日前表態「未成年人實施故意殺人等嚴重犯罪，要依法追究刑責」，甘肅 定西13歲劉姓男孩隨即被曝遭追究刑責。據知，小劉涉嫌用殘忍方式將鄰居8歲女童殺害。小劉因涉嫌故意殺人罪一案2月由甘肅通渭縣人民檢察院向通渭縣人民法院提起公訴，該案後改由定西市中級人民法院審理。最高人民檢察院核准同意追訴其刑事責任。

中國《刑法修正案(十一)》，2021年3月1日起施行，將最低刑事責任年齡由14周歲降至12周歲。專家表示，未成年人雖不適用死刑，但如果構成重罪且情節極其惡劣，最高可被判處無期徒刑，送入未成年人管教所服刑。

紅星新聞報導，案發現場是村莊的林地，家屬透露，孩子的褲子脫到腳踝處，腹部被劃開，身體多處刀傷。小悅死亡後，屍體被侮辱。

小悅父母長期不在身邊，父母離婚後她成了由爺爺奶奶照顧的留守兒童，奶奶還有精神疾病。

部分監控視頻顯示，案發當日12時小悅穿著粉色上衣往家門前的坡上跑去，小劉拿著一根長條狀東西在手中轉動也跟了上去。1分鐘後，小悅的背影消失在樹林間。小悅先是和小劉在一塊空地上玩耍了一會就離開了監控區域，監控錄到小悅最後的聲音，「爸爸，爸爸」。大約午後2時，小劉神態自若地雙手揣著褲兜原路返回。

據報導，小悅二伯午飯後開車去地裡摘蘋果，又遇到背著書包回學校的小劉，二伯看到小劉全身暴汗，但當時並不是很熱。大約在下午4、5時，莊上的一個村民在小悅家林地裡發現了小悅的屍體。

案件相關資料顯示，案發前，小劉就準備了水果刀、刀片、一次性手套、塑膠繩等作案工具預先放置小悅家林地內，之後又以邀請小悅玩為由將她騙到了林地。

案發後，經鑑定小劉精神狀態正常，有完全刑事責任能力，最高人民檢察院核準同意追訴其刑事責任。小劉在羈押期間，無悔罪改過心理，對自己所犯錯誤持無所謂的態度。

據小悅父親龔軍利了解，小劉被母親打罵後、產生仇恨女性，殺女性泄氣的犯罪動機。小劉預謀的殺人對象有自己的媽媽、以及成績好的同學等人，但最終將目標鎖定在了小悅身上。

小劉媽媽陳女士曾向受害者家屬下跪道歉並願意積極賠償。在陳女士眼中，小劉雖然發育到成人般高大，但仍愛看「喜羊羊與灰太狼」「熊出沒」等「幼稚」的動畫片。案發前不久，有學生把小劉叫到學校的廁所，餵小劉吃大便。鄉裡因此傳聞小劉外號叫「餵大便」。

一名學生小飛記得，小劉很小的時候就喜歡隨身攜帶刀具，還愛用父母的舊手機偷偷看色情錄像和解剖視頻。

據報導，很多村民印象中，小劉的父母愛吵架。陳女士也承認，她和丈夫、公婆經常因為家庭瑣事吵架，陳女士常通過打罵的方式教育。小劉到了四年級後，成績開始變差，那時她曾外出打工一年多。陳女士後來從警方那得知，小劉恨女性。

小飛曾撞見過小劉偷窺他的堂姐上廁所。同村的一個玩伴還在案發前一年內，曾兩次看到小劉在廢棄的窯洞裡將小悅的褲子脫掉。

「知道自己不會判死刑，所以面不改色。」龔軍利說，如果殺害小悅的人能判死刑，他寧願不要一分賠償，目前他已提起刑事附帶民事訴訟，希望獲得民事賠償和政府的幫助。

小悅被安葬在案發的林地，龔軍利內把林地上密布的樹木都鋸掉了，又用蛇皮袋裝滿泥土，壘成一塊高高的土堡，希望其他人或小狗不打擾到小悅。龔軍利說，娃娃在樹林的陰影中沒了，看不到光，他想讓孩子看到光。 13歲男孩小劉，涉嫌用殘忍的方式將龔軍利8歲的女兒小悅殺害。（取材自紅星新聞） 龔軍利8歲的女兒小悅被殺害。（取材自紅星新聞） 龔軍利在小悅的安葬地種了果樹。（取材自紅星新聞）

來源：蜘蛛新聞