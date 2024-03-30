江西大學生抄襲插畫師作品在米蘭獲獎 網友：直接複印太猖狂

插畫師曬出的獲獎作品和她本人作品的對比圖。（取材自都市快報橙柿互動）

插畫師Koey可兒發文舉報稱，江西某大學生涉嫌抄襲她的插畫作品，參加在國內具高含金量設計類競賽的米蘭展，獲得了國家三等獎，學生所在大學還發文宣傳，讓她覺得不可思議，她並稱抄襲的作品直接搬運了她的原創，像是「複印」一樣。經米蘭設計周賽事運營調查，抄襲屬實，已取消該作品所獲獎項，原抄襲學生也已道歉。

據都市快報橙柿互動報導，由中國教育國際交流協會、中國高等教育學會於2016至2019年期間聯合發起並主辦的「米蘭設計周—中國高校設計學科師生優秀作品展」（簡稱：米蘭展），是檢驗全國高校教育教學改革和創新人才培養成果的重要項目之一，卻曝出了抄襲事件。

「我也挺懵的！我的原創非遺插畫作品『刺繡』得獎了，但是領獎人不是我。」插畫師Koey可兒發文舉報指控米蘭設計周賽事運營公布的國家三等獎的王同學，直接抄襲搬運了她的原創，「可能只調了飽和度」。可兒還貼出了原創畫作與抄襲作品的對比圖，兩幅畫作相似度極高，除了調色有差異。

消息迅速引發公眾關注與熱議，不少網友直呼「「這是直接複印了！」「「我描圖都不敢這麽描！」「這個獲獎的幾乎照搬，太猖狂了！」

據知情者透露，涉抄襲者為江西某大學的學生，獲獎後，該校還發文稱，在該校藝術設計學院師生齊心協力、踴躍參與，取得了優異的成績，共獲國家級獎項九項，國家一等獎一項、國家二等獎二項、國家三等獎六項，共計六位指導老師獲獎。創下此項賽道以來最好成績，取得了新的突破。

不過，該文目前已被校方刪除。

高校學生為什麽用抄襲之作參加米蘭展？有網友分析稱，這樣含金量高的設計類競賽，是考研保研、出國留學、加綜測、提高簡歷背景必備。

舉報這次抄襲行為的可兒，是國內兩大圖片機構的簽約插畫師。3月28日，可兒表示，「目前主辦方已經公布了應對措施，原抄襲者也道歉了。」

被抄襲的作品「刺繡」，是可兒的原創作品「中國國粹系列國潮插畫」之一，該系列一共六幅：刺繡、茶道、武術、絲綢、圍棋、書法 。據可兒介紹說，僅僅「刺繡」的線稿，就勾畫了四五天。

事發後，米蘭設計周賽事運營迅速介入調查並回應表示，組委會於2024年3月22日接實名舉報，作品「南京雲錦紋樣文創插畫設計」認定抄襲事實存在。現根據大賽章程規定，組委會取消該作品所獲獎項，並保留進一步追究抄襲者責任的權利。