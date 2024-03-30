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江蘇婦中681萬大獎卻心「碎」了 原來彩票被滾筒洗衣機洗3遍

中國新聞組／北京30日電
艾女士口袋中被洗衣機洗了三次的彩票，這張彩票中了681萬人民幣大獎。（取材自潮新聞）
艾女士口袋中被洗衣機洗了三次的彩票，這張彩票中了681萬人民幣大獎。（取材自潮新聞）

3月25日，江蘇省泰州市海陵區一彩票點開出了福彩雙色球681萬（人民幣，下同）大獎。當天，大獎得主現身並在朋友圈裡發布消息：「中了681萬大獎的我們，此時心情無法形容」，配圖卻是破碎的中獎彩票，讓眾親友驚掉了下巴。原來，這張中大獎的彩票被她和家人前後用滾筒洗衣機洗了三次，已稀碎無法辨認，更別談領獎，「一想就扎心，怎麽可能不心痛。」

「這將是我一生都忘不掉的事情。」潮新聞報導，當事人艾女士（化名）說，3月22日晚8點左右，她與朋友聚餐，三個女生閒著沒事，就到附近的彩票點去逛逛，先買了彩票，然後買了刮刮樂。，淘女士（化名）買的刮刮樂中了100塊，大家都很開心，當時還開玩笑地說，如果彩票中了大獎，就買套大房子住一起。

「彩票買的是雙色球，四張，三張隨機的，一張是朋友老公的固定守號。」艾女士說，姑娘們隨機分了三張彩票，一人一張，沒有拍照留存。

第二天，艾女士發現自己放在褲子口袋裏的彩票被洗了個粉碎。然後，她們看到了泰州福彩發布的中大獎的消息，根據站點銷售員的描述，她們斷定，中大獎的很有可能是她們。

「我當時就心跳加速，頭昏昏的，心裡默念，三張彩票呢，中獎的千萬不能是我洗碎的那張啊，不能啊！」艾女士說， 愈是不想要什麽，什麽就來。隨後，大家發現，正是她手裡稀碎的那張彩票中了大獎。

江蘇省泰州市彩票站開出大獎，中獎人卻心「碎」了。(視頻截圖)
江蘇省泰州市彩票站開出大獎，中獎人卻心「碎」了。(視頻截圖)

艾女士說，「吃掉」680多萬的洗衣機是「滾筒的哦。」而且，「極具戲劇性的是，家裡人互相不知道衣服已經洗過了，然後，一筒衣服洗了三次。」艾女士說著笑了起來，「這張彩票命中註定要稀碎！不能想，一想就扎心，怎麽可能不心痛。」

據中國福利彩票相關規定，中獎彩票為中獎唯一憑證，中獎彩票因玷汙、損壞等原因不能正確識別的，彩票不完整的，不能兌獎。

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