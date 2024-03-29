又見報復社會？ 中南海旁1車衝撞10車 傷患多到9救護車來載

北京東城區傳出嚴重車禍，逾10輛車發生衝撞，造成多人受傷。(X平台視頻截圖)

繼3月19日在北京東城區有汽車衝撞行人造成一死之後，據社群平台爆料，3月26日晚再傳一起類似事件，同樣在東城區且相距不到一公里的張自忠路，一輛汽車連續衝撞了超過10輛車，官方出動九輛救護車才將被撞民眾全都載走，傷亡不明。由於兩次事件都發生在中南海附近，有網民猜測是蓄意報復性撞人，並稱這恐是社會正加速失序的骨牌效應。但官方未對此說明。

據X平台羅翔發布推文稱，在3月26日晚間20時30分左右，有一輛從河北開到北京的汽車，在街上衝撞車輛、行人。從北京東城區的張自忠路一路撞到寬街，撞擊超過10輛車，且官方派遣九輛救護車才足夠將被波及到的民眾送醫。 由於事發地點鄰近北京中南海，中國政府再次進行輿論控管，禁止相關信息向外傳播。整起事件的死傷者具體人數不明。

推文中並指這名駕駛疑似是報復社會，並稱「不知道這是受了何等冤屈，出門左拐是政府啊！不要濫殺無辜！」

北京東城區傳出嚴重車禍，逾10輛車發生衝撞，造成多人受傷。(X平台視頻截圖)

另X平台「羅剎國第一醜」也發推文簡述同一起事件稱，當晚8點多，一輛河北到北京的車，從張自忠路一直撞到寬街，撞了10多輛車，來了九輛救護車拉人。事發處距離前幾天北京交道口汽車撞人是同一地點，距離上次事故不到一公里。並稱「社會失序在加速，帝都北京都控制不住了」。

此前於浙江台州、遼寧瀋陽也都發生類事件，3月19日晚間在北京，也據稱有一輛汽車衝撞多達20多輛電動機車和自行車，據中央社報導，肇事者為21歲男子，是在逃逸過程中釀成死傷，事件造成一人死亡、一人重傷、12人留院治療，四人出院。有現場目擊民眾說是從地安門東大街就發生衝撞，有現場民眾嚷了幾句，「社會性報復」。並稱衝撞事故已引發中國民眾恐慌。

不過對於3月26日晚間的疑似衝撞事故，並未見中國媒體報導或是官方說明。