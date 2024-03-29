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國足前教頭李鐵受賄1.2億認罪 擇期宣判

記者陳宥菘／綜合報導
李鐵收賄、行賄一案28日在湖北省咸寧市中級人民法院一審開庭審理，李鐵當庭表示認罪，將擇期宣判。（取材自澎湃新聞）
李鐵收賄、行賄一案28日在湖北省咸寧市中級人民法院一審開庭審理，李鐵當庭表示認罪，將擇期宣判。（取材自澎湃新聞）

中國足壇近兩年掀起反貪腐風暴，湖北省咸寧市中級人民法院28日一審開庭審理，檢方指控李鐵利用職務便利涉嫌「踢假球」，並在球員遴選、合約等事項上提供協助非法收賄與行賄等，共涉及5項罪名，涉案金額近1.2億元人民幣（約1680萬美元）。李鐵當庭表示認罪，將擇期宣判。

來源：青蜂俠

根據咸寧中院官方微博消息，湖北省咸寧市中級人民法院一審公開開庭審理了李鐵一案，檢察機關提請以收賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究李鐵的刑事責任。

咸寧市人民檢察院指控，2019年至2021年，李鐵利用擔任男足國家選拔隊主教練、男足國家隊主教練職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為相關單位及個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供協助，非法收受他人給予的共計人民幣5089萬餘元（約712萬美元）。

2019年，李鐵為當選男足國家隊總教練，請託他人提供協助，後於2020年給予他人100萬元。 2019年，李鐵在卓爾俱樂部任職期間，為謀取當選男足國家選拔隊主教練、提高卓爾俱樂部影響力等利益，與該俱樂部負責人商定，請託他人提供協助，該俱樂部給予他人200萬元。

2017年至2019年，李鐵利用擔任卓爾俱樂部總經理、主教練職務上的便利，為華夏俱樂部在球員轉會、贏得比賽等事項上提供幫助，先後收受華夏俱樂部給予的共2675萬元。

2015年至2019年，李鐵先後在華夏俱樂部、卓爾俱樂部任職期間，為贏得比賽或獲得有利比賽結果，與俱樂部負責人商定，請託其他足球俱樂部在比賽中配合或者消極比賽，華夏俱樂部、卓爾俱樂部給予相關人員錢款共折合3905萬餘元。

在庭審中，檢察機關提出了相關證據，被告李鐵及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，李鐵進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

現年46歲的李鐵是遼寧瀋陽人，2001年入選國家隊。2020年出任國家男足主教練，2021年底辭職。李鐵在今年初央視製播了年度反腐大片中，現身鏡頭前懺悔，並表示「我是非常後悔的」，奉勸「還是要踏實，也要走正路」。

另外，足壇貪腐風暴中，指標性人物中國足球協會前主席陳戌源受賄案，26日上午在湖北省黃石市中級人民法院一審判處無期徒刑。同日還有另外四起足壇腐敗案一審宣判，其中包含中國田徑協會前主席于洪臣受賄罪判處有期徒刑13年等。

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