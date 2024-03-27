推嬰兒車偷遍上海 2女育11子躲刑罰 網諷：比坐牢還累

上海一對閨密檔推嬰兒車到商場盜竊，為逃避刑罰，2人生了7子。（取材自微博）

上海市一對女性好友頻頻推嬰兒車到商場盜竊，為了逃避刑罰，她們竟反覆懷孕，共育有11名孩子；目前已因盜竊罪被上海市靜安區人民檢察院起訴，兩人分別被法院判處8個月有期徒刑和1年有期徒刑。

綜合香港 01、中時新聞網報導，39歲的珠珠（化名）與30歲的小晴（化名），早年在做服裝生意時相識，前者經營一間服裝店，後者則提供服裝批發，兩人合作默契，更成為好友。

珠珠結婚後連生4子，但因生意不景氣及丈夫離家，她便決定關店與小晴在外打工。不久後，小晴也結婚生子，但沒有固定工作的兩人要養育多名孩子，經濟上也十分窘迫，於是動起歪心思。

據報導，兩人選擇服裝店下手，以嬰兒車為掩護，讓店員難以發現，有時2人一起挑選，做出商量買什麽衣褲的假象，或是1人挑選，另人負責把風，她們還自帶磁鐵破壞衣服上的防盜扣。她們將偷竊的衣服塞入隨身所帶的袋中，立馬推嬰兒車離開；為了快速變現，兩人會到附近的服裝小店銷贓，涉案金額累計人民幣2800餘元（約387美元）。

兩人屢次作案，後來她們發現可以利用反覆懷孕得到監外執行，珠珠再次婚嫁又連生3子，而小晴也生了4個孩子。

如今，兩人因犯盜竊罪被靜安區人民檢察院起訴，但沒有收監。檢察官解釋，珠珠和小晴已是數罪並罰也是累犯，不適用於緩刑，由於兩人均在哺乳期，因此判為監外執行。最終，兩人分別被法院判處8個月有期徒刑和1年有期徒刑。

對於她們逃避刑罰的作法，網友驚嘆「比坐牢還累」。