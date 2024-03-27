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「杜鵑花落」美化日軍？校長文章惹議被解職

中國新聞組／綜合報導
「杜鵑花落」內文引發爭議。（取材自微博）
「杜鵑花落」內文引發爭議。（取材自微博）

四川成都新都區初三學生近日參加考試，語文科目的試卷有篇文章被舉發美化日軍侵華，當局發布通報稱，相關的教研員及區教科院院長處以停職，至於這篇文章的作者、河南湯陰縣一初中校長李佳前則被免職。

綜合媒體報導，四川省成都市新都區九年級語文第一次模擬考試的試卷，當中閱讀理解測驗的文章「杜鵑花落」引發爭議。報導說，文章的主角是個侵華日軍大佐，因兒子自帝國大學畢業後為了看望父親而被八路軍逮捕，他誓言報仇攻打八路軍，不料炸死自己兒子，大佐最後抱著兒子遺物痛哭，鮮血流在地上像杜鵑凋零。

據網傳試卷截圖，這篇文章以「共軍」、「逃竄」等詞彙描述八路軍，而形容日軍抱著兒子的屍體噴出鮮血「像牡丹花凋零」，挨批把日本侵略者的死描寫得過於悲壯，涉嫌美化侵華日軍。

河南省安陽市湯陰縣教育局日前發布通告：「近日，新都區初三年級語文測試中，現代文閱讀材料造成不良影響。新都區已成立聯合調查組進行全面調查，對相關教研員及區教科院院長予以停職，並將根據調查結果、依據相關規定對相關責任人員進行嚴肅處理」。

中國網友另根據試卷的資訊指出，「杜鵑花落」是湯陰縣一所中學的校長李佳前於去年撰寫並上傳網路。

據環球時報報導，湯陰縣教育局一位工作人員26日表示，當地很重視，李佳前已被免職。

在此之前，榮獲諾貝爾文學獎的中國作家莫言，也曾因著作「紅高粱家族」和「豐乳肥臀」被小粉紅質疑抹黑抗日歷史，要求莫言向「英雄先烈」及全國人民等道歉，並請求判決「封殺莫言」。

同濟大學人文學院教授張生發文表示，不無悲哀地感到這些年教育失敗，因為學生學會了「非此即彼的惡毒告密和動輒使用政治和法律手段來陷害他人，並且對一切與自己不一樣的思想和文化都充滿了仇恨」。

「杜鵑花落」是河南湯陰縣一所中學校長李佳前（左二）於去年撰寫並上傳網路。（取材自...
「杜鵑花落」是河南湯陰縣一所中學校長李佳前（左二）於去年撰寫並上傳網路。（取材自微博）

河南 教育局 諾貝爾

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