「佛二代」出現了? 釋永信被傳衣缽傳子 少林寺1說詞惹群嘲

傳嵩山少林寺方丈釋永信將把衣缽傳給「兒子釋正恩」，少林寺官方發聲明駁斥。(視頻截圖)

中國社交平台近日瘋傳嵩山少林寺方丈釋永信將把衣缽傳給「兒子釋正恩」，許多網民紛紛嘲諷這是在製造「佛二代」。少林寺官方為此發聲明駁斥謠言，稱此造謠內容嚴重汙衊釋永信，更蓄意詆毀「中國佛教」。不料，該聲明似引發更多負評，有網路聲音質疑「釋永信代表了中國佛教？」

“佛二代”释永信之子接过衣钵？中国🇨🇳嵩山少林寺辟谣：恶意捏造，严重污蔑，已报案！ pic.twitter.com/tqOjTKCQLD — East River Storm (@EastRiverStorm1) 2024年3月26日

來源：X平台

綜合媒體報導，中國多個網路自媒體近日瘋傳釋永信要把方丈地位交給他的兒子釋正恩，還有人寫著：「聽說過紅二代、官二代、富二代、拆二代、星二代，現在又出現了佛二代。活久見。」網友還上傳一張釋永信與一名黑衣少年的合照，似暗示照片裡的少年就是網傳的「釋正恩」。

觀察者網報導，根據少林寺官網消息，中國嵩山少林寺25日發布闢謠聲明指出，近日來，多家自媒體帳號發布所謂「佛二代現身—釋永信之子釋正恩接過衣缽」為主要內容的相關謠言。經部分媒體轉載後，在網路上快速傳播，造成惡劣影響。

少林寺發表聲明指出：「一、上述關於永信方丈的相關謠言純屬惡意捏造、子虛烏有，系對永信方丈的嚴重誣衊。二、上述網路造謠誹謗，不僅對永信方丈的聲譽造成了惡劣影響。對禪宗祖庭少林寺的名譽及少林僧團的形象亦造成了嚴重損害，更蓄意詆毀中國佛教，戲弄廣大信徒的感情，引起國內外佛教界的憤慨。」

聲明並稱，「少林寺及永信方丈只有向執法機關報案、訴諸法律途徑，依法追究相關人員及帳號的法律責任，並提請相關執法機關將調查及處理結果及時公布於眾，還少林寺和永信方丈的清白，讓違法之人承擔應有的法律責任。」

上述聲明進一步讓網友炸鍋，有網友寫道，「還上升到詆毀『中國佛教』了，一個上市公司老總能代表了中國佛教？」另有網友呼籲，「闢謠不要靠嘴，讓兩人做個DNA檢測 。」

更多的網民則稱，「你不發聲明我都不知道有這事」、「你一闢謠，我就信了」、「從頭到尾就一句別人造謠，到底有沒有兒子呢，這個沒講」。還有網民認為，「佛陀不是慈悲嗎，放下屠刀，立地成佛。怎麼說你幾句就要讓法律抓人了。」

根據此前媒體報導，釋永信於2015年時曾被弟子實名舉報有私生子、玩弄女人、侵占少林寺財產。當時少林寺反駁稱，該弟子是因為娶妻生子被驅逐，才挾怨報復。