質疑鴻茅藥酒有毒遭跨省抓捕 醫師腎衰竭離崗、不願提當年

從看守所出來之後的譚秦東(左)。(取材自封面新聞)

2018年「鴻茅藥酒」事件當事醫師昨天在微信 朋友圈發表一則動態稱，稱已經離開醫師崗位，他接受媒體專訪時表示自己生病了，腎功能越來越差，如今只想好好養病，不想對外界發生的周圍再去評判或發表意見。

來源：全球最人物

封面新聞報導，「我是譚秦東，2018年紅毛（鴻茅）藥酒事件新聞當事人。目前因病退休 離開醫生崗位......」譚秦東在這條消息末尾，他自稱業餘散文家和吉他愛好者，還用了人們給他的綽號「譚彥祖」當網名。

2017年12月，當時還是醫學碩士的譚秦東因在網上發帖質疑中國知名藥品鴻茅藥酒「有毒」，2018年1月，他被內蒙警方跨省抓捕一事在中國社交媒體引發軒然大波。這名當年因批評鴻茅藥酒被跨省抓捕的醫學碩士，回頭來看這幾年的心路歷程，譚秦東已不想過多談論其中的掙扎與浮沉。

譚秦東坦言，自己之所以離開醫師這個崗位，身體出了狀況。目前，他的病情已經不太樂觀，去年年底時一次病發還差點奪走他的生命，幸虧搶救及時。他覺得自己的身體變得比當時從看守所出來時候還要糟糕，腎功能愈來愈差，進入了腎臟衰竭期，如今他只想好好養身體，也不想對外界發生的周圍再發表意見，「沒必要，別人在40歲的年紀生龍活虎，而我呢，已經是從鬼門關逃生過幾次的人了。」