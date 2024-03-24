四川金毛犬受傷被棄2400米高山 驢友花6小時抬下山

驢友製作簡易擔架抬金毛犬下山。(取材自極目新聞/受訪者供圖）

四川彭州鐵瓦殿，一隻金毛犬隨主人爬山時受傷，被遺留在海拔2400米的深山，有其他登山人員看到後發視頻到戶外群求助。當天深夜有九名驢友自發進山搜救，找到金毛犬後用自製簡易擔架將牠抬下山，整個救援過程持續十小時，下山就花了六小時。受傷的金毛犬已被送到當地寵物醫院治療，驢友們給牠取名「鐵瓦殿」。

極目新聞報導，多名四川戶外運動愛好者20日在相關群組裡轉發消息稱，有人在彭州的鐵瓦殿登山時遇到一隻受傷的金毛犬，因為現場救援力量不夠，需要其他人幫忙救援。

江先生表示，20日凌晨，他出發前往鐵瓦殿登山。清晨5點半在山下碰到了一名男子帶著一隻金毛犬去爬山。江先生還和他聊了一會兒，之後男子就帶著金毛犬和其他人一起出發了。

「我是在早上7點半開始登山的。」江先生說，當他爬到海拔2500米的時候，碰到了金毛犬和牠的主人，因為路況較差，他們沒有登頂就回撤了。當江先生爬到2600米高的時候，看到山上還有厚厚的積雪，積雪上還有血跡，於是放棄繼續登山，原路返回。下山到2400米海拔的時候，江先生看到了金毛犬，但主人沒在身邊。

江先生的同伴在餵食受傷的金毛犬。（視頻截圖）

「我們一起有四個人，有兩人往前去追主人，我和另外一位女士留在現場，給狗狗餵食。」江先生說，他們給金毛犬餵完水，再給牠餵食物，但牠不吃。他用登山杖輕輕拍了金毛犬的屁股，狗狗站了起來，但很快後腿就彎了下去。

「我感覺到牠後腿那個位置應該是受傷了，之前在積雪上看到的血跡應該是牠的。」江先生說，他和同伴無法將牠帶下山，於是拍視訊擴散求助訊息，也提供了金毛犬的具體情況和位置資訊，有100多人加入救助金毛犬的微信 群組。

參與救援的驢友玉田（網名）說，當晚一共有12人趕到了鐵瓦殿山腳，有三人留在了山下，包括他在內的八名男士以及一名女士，則在晚上9點半左右進山展開搜救。

兩小時後，玉田等人找到了受傷的黃金犬。 「這隻狗很胖，我們以為牠只有60來斤，沒想到有90多斤。」玉田說，有驢友用刀砍了些灌木製成棍子，再用床單做成簡易擔架，於午夜12點半開始將金毛犬抬下山。

每四人一組，輪流將狗抬下山時，已是21日早上6點多，「花了六小時」。

江先生說，20日下午他們下山後，沒能找到金毛犬的主人。 21日早上，金毛犬被救下山後，被送到了當地的寵物醫院治療，大家還給金毛犬取了一個名字，叫「鐵瓦殿」。

鐵瓦殿位於彭州市小魚洞鎮境內，海拔約3435米，是龍門山前山的最高峰，其山勢奇險，高峰聳立，不少戶外愛好者將牠稱為「戶外畢業線路」，登鐵瓦殿相當於考「畢業證書」。