邯鄲男孩被虐殺 最高檢首度表態：追究刑責

遇害的邯鄲初中生王子耀的童年照。（取材自大象新聞）

河北邯鄲13歲王姓初中生被3同學「預謀」殺害並埋屍，各界呼籲追究未成年兇嫌刑責。最高檢察長應勇首度表態表示，對未成年人嚴重犯罪，符合核准追訴條件的，要依法追究刑事責任，堅決遏制未成年人犯罪高發勢頭；多地檢察院及法院也發聲「法不能向不法讓步」。成都則明確定，涉校園欺凌者將在今年中考錄取中最後投檔。

綜合媒體報導，這起駭人聽聞命案引發社會眾怒，多地的律師在個人社交平台上發視頻稱自己將會前往邯鄲為受害者家屬提供法律幫助，據一位從北京來的律師表示：「相關部門已經推進向最高人民檢察院申請追究3名未成年人的刑事責任的法律程序。」

在屍檢時見證了「慘無人道、令人髮指」作案手段後，受害者代理律師臧梵清表示，他將想盡辦法，讓這三名已滿12歲、不滿14歲的犯罪嫌疑人「承擔極重的刑罰」。

貴州金沙縣檢察院、雲南雙江縣法院、甘肅 白銀市白銀區檢察院、新疆疏勒縣檢察院、青春浙江等多個官方帳號發布視頻表態，配文為「法不能向不法讓步」。

河南 省、山東省、貴州省、四川省、海南省、天津市等多地教育部門官微也密集發聲，呼籲師生防止校園欺凌事件再次發生。

成都市招考委、成都市教育局 印發「2024年成都市高中階段學校統一招生考試工作實施規定」，明確考生初中期間有校園欺凌等行為的，不得推薦為指標到校生，並在錄取中最後投檔。

「規定」一出，立刻引發廣泛關注，據成都市教育局消息，校園欺凌行為的判定，將以公安局最終調查結果為依據。