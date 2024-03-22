我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

邯鄲男孩被虐殺 最高檢首度表態：追究刑責

中國新聞組／北京22日電
遇害的邯鄲初中生王子耀的童年照。（取材自大象新聞）
遇害的邯鄲初中生王子耀的童年照。（取材自大象新聞）

河北邯鄲13歲王姓初中生被3同學「預謀」殺害並埋屍，各界呼籲追究未成年兇嫌刑責。最高檢察長應勇首度表態表示，對未成年人嚴重犯罪，符合核准追訴條件的，要依法追究刑事責任，堅決遏制未成年人犯罪高發勢頭；多地檢察院及法院也發聲「法不能向不法讓步」。成都則明確定，涉校園欺凌者將在今年中考錄取中最後投檔。

綜合媒體報導，這起駭人聽聞命案引發社會眾怒，多地的律師在個人社交平台上發視頻稱自己將會前往邯鄲為受害者家屬提供法律幫助，據一位從北京來的律師表示：「相關部門已經推進向最高人民檢察院申請追究3名未成年人的刑事責任的法律程序。」

在屍檢時見證了「慘無人道、令人髮指」作案手段後，受害者代理律師臧梵清表示，他將想盡辦法，讓這三名已滿12歲、不滿14歲的犯罪嫌疑人「承擔極重的刑罰」。

貴州金沙縣檢察院、雲南雙江縣法院、甘肅白銀市白銀區檢察院、新疆疏勒縣檢察院、青春浙江等多個官方帳號發布視頻表態，配文為「法不能向不法讓步」。

河南省、山東省、貴州省、四川省、海南省、天津市等多地教育部門官微也密集發聲，呼籲師生防止校園欺凌事件再次發生。

成都市招考委、成都市教育局印發「2024年成都市高中階段學校統一招生考試工作實施規定」，明確考生初中期間有校園欺凌等行為的，不得推薦為指標到校生，並在錄取中最後投檔。

「規定」一出，立刻引發廣泛關注，據成都市教育局消息，校園欺凌行為的判定，將以公安局最終調查結果為依據。

遇害的邯鄲初中生王子耀的學生卡。（取材自湖北經視）
遇害的邯鄲初中生王子耀的學生卡。（取材自湖北經視）

教育局 河南 甘肅

上一則

開封景區「王婆說媒」火爆 已促成50對姻緣

下一則

「贏1場太難了」 中國國足2球領先 被星踢平 球迷：無語至極

延伸閱讀

傳新北割頸案班導師突失聯 粉專發文更新老師狀況

傳新北割頸案班導師突失聯 粉專發文更新老師狀況
籌辦航管、酒店等系 都會大學成香港首間應用大學

籌辦航管、酒店等系 都會大學成香港首間應用大學
被視為對邯鄲3國中生殺人逃責表態 陸最高檢發聲：依法追究刑責

被視為對邯鄲3國中生殺人逃責表態 陸最高檢發聲：依法追究刑責
邯鄲初中生被虐殺案 父曬與兒最後一次對話 網友看哭了

邯鄲初中生被虐殺案 父曬與兒最後一次對話 網友看哭了

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15
李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」房源15日認購首日，樓盤銷售中心擠滿賞房的民眾。記者黃雅慧／攝影

李嘉誠8.5折賣上海樓盤？仲介：房價不存在打折銷售

2024-03-15 14:34

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域