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北大研究生立遺囑「財產全捐母校」 排除母親繼承 原因令人唏噓

中國新聞組／上海22日電
中華遺囑庫向社會發布2023年度「中華遺囑庫白皮書」顯示，90後、00後立遺囑人數明顯上升；示意圖。（取材自上海法治報）
中華遺囑庫向社會發布2023年度「中華遺囑庫白皮書」顯示，90後、00後立遺囑人數明顯上升；示意圖。（取材自上海法治報）

北京大學研究生小胡不久前做了一個重大決定，訂立一份遺囑，排除母親與其他親屬繼承的可能性，原因是小胡從小父母離異，親生母親從沒照看過自己，他因此決定將自己的所有財產捐贈給母校。據統計，中國90後、00後立遺囑人數明顯上升，其中包括遊戲帳號等虛擬財產，訂立遺囑原因主要是「避免財產下落不明」。

據上海法治報報導，小胡從小跟著父親和爺爺奶奶一起生活，多年後，疼愛自己的父親與爺爺奶奶相繼離世，小胡一直無法從悲傷中走出來，並患上了嚴重的抑鬰症與雙向情感障礙，為此還住進了醫院治療。而即使在這種情況下，親生母親也都沒來醫院看過自己。

小胡靠著自己的努力考上了北京大學的研究生。學習過程中，學校的老師與同學們給了他很大的幫助，讓他深受感動。小胡來到中華遺囑庫訂立遺囑時，表達希望將自己的所有財產捐贈給母校，排除母親與其他親屬繼承的可能性的意願。

「民法典」1127條中規定，配偶、子女、父母屬於第一順位繼承人。本案中，如果小胡沒有訂立遺囑，他的親生母親是有資格繼承到胡先生遺產的。然而，這並不是小胡想要看到的結果。也正是由於小胡訂立了遺囑將遺產捐給母校，也避免了親生母親在自己去世後爭奪財產的可能性。

小胡是中華遺囑庫昨天向社會發布2023年度「中華遺囑庫白皮書」中的一個案例。白皮書並指出，「90後」、「00後」立遺囑人數明顯上升。和中老年人群立遺囑有所不同的是，他們立訂立遺囑的原因主要是「避免財產下落不明」；另外，他們還將自己的「虛擬財產」也納入遺囑範圍。

從整體情況看，中青年立遺囑主要人群分布在北京、上海、廣州等主要地區，且各地區中青年立遺囑人數保持持續增長的勢頭。 與其它年齡段的人群不同的是，「90後」的遺囑中，「虛擬財產」的納入和安排成為其一個突出的特徵，包括支付寶微信、QQ、 遊戲帳號等虛擬財產是「90後」遺囑中常見的財產類型。

經分析，「00後」立遺囑的人群，基本上屬於大學在讀學生，部分則剛剛踏入社會工作，主要處分的財產以「銀行存款」「虛擬財產」為主。

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